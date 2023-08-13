شرطة دبي تضبط 49% من المتهمين في قضايا مخدرات خلال الربع الثاني

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، من ضبط ما نسبته 49.6 % من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، في الربع الثاني من العام الجاري 2023.

كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 491 كيلوغراماً من المخدرات، و3 ملايين و333 ألفاً و916 من الأقراص المخدرة في الربع الثاني من العام الجاري، وتنوعت المخدرات بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريغوانا وحشيش، إضافة إلى الأقراص المخدرة.

ونوه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى الدور الكبير الذي تؤديه فرق عمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة، وحماية المجتمع من آفة المخدرات، والحد من انتشارها، وضبط تجارها ومروجيها داخل وخارج الدولة، إيماناً منها بأن قضية المخدرات عابرة للحدود، وتستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الثاني من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد خالد بن مويزه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالوكالة، والعميد خالد سعيد بن سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، وعدد من كبار الضباط.

وأظهرت الإحصائيات مساهمة شرطة دبي في مدّ دول مختلفة بـ 50 معلومة مهمة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي أستراليا، بريطانيا، السعودية، الصين، فلبين، الكويت، ألمانيا، الهند، اليونان، أمريكا، أندونيسيا، باكستان، تايلند، جنوب أفريقيا، سيرلانكا، عمان، قطر، كمبوديا، كوريا الجنوبية، لاوس، ماليزيا، إضافة إلى نيجيريا، الأمر الذي أدّى إلى القبض على 28 متهماً، وضبط 431 كيلوجراماً من المخدرات، تنوّعت بين القات والكوكايين والماريغوانا والهيروين.

كما نجحت الإدارة خلال الفترة نفسها، في رصد وحجب 560 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج للمخدرات.

من جانبه، استعرض العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف مدير مركز حماية الدولي، إنجازات المركز خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من 71 برنامجاً طلابياً ومجتمعياً، 28 ألفاً من الطلاب والطالبات من 20 جنسية مختلفة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من الجهود التوعوية عبر منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي والبرامج التوعوية المنشورة 776 ألفاً و 724 مستفيداً.