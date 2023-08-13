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"الوطني للإعلام" يعقد إحاطة إعلامية حول مؤتمر (COP28)

"الوطني للإعلام" يعقد إحاطة إعلامية حول مؤتمر (COP28)
13 أغسطس 2023 11:42

عقد المكتب الوطني للإعلام، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، للتعريف بآخر التحضيرات والمتطلبات المرتبطة بتغطية استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).              

 يأتي تنظيم الإحاطة الإعلامية، بهدف تعريف وسائل الإعلام بالخدمات والتسهيلات المقدمة في مدينة إكسبو دبي مكان انعقاد المؤتمر، واطلاعهم على الإجراءات المطلوب إنجازها من قبلهم، علاوة على الوقوف على احتياجاتهم في سبيل تقدم تغطية إخبارية تواكب هذا الحدث العالمي.                

وقال أحمد الحوسني، مدير تنفيذي بالإنابة في المكتب الوطني للإعلام، إن هذه الإحاطة تأتي انطلاقاً من حرص المكتب على التواصل المباشر مع مختلف وسائل الإعلام، وذلك بهدف تهيئة الظروف المناسبة لهم للقيام بعملهم على الوجه الأمثل.                

واستعرضت الإحاطة، الخدمات اللوجستية المقدمة لوسائل الإعلام في المنطقتين الزرقاء والخضراء في مدينة إكسبو دبي، والتسهيلات المقدمة في المركز الإعلامي، وآلية التقديم للحصول على تصاريح تغطية المؤتمر.                

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كما تتوفر خاصية التسجيل والمشاركة في تغطية فعاليات المؤتمر عن بُعد للراغبين بالمشاركة الافتراضية، وذلك عبر استخدام المنصة الرقمية للتواصل ومشاهدة بث الجلسات العامة والفعاليات المفتوحة على الموقع التابع للأمم المتحدة.                

وأكدت وسائل الإعلام المشاركة في الإحاطة، على أهمية مثل هذه الملتقيات للوقوف على مستجدات بما يدعم عملية تخطيطها المسبق لتقديم تغطية إخبارية نوعية.              

 جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف (COP28) سينعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بمدينة إكسبو دبي، ومن المتوقع أن يشهد حضور نحو 70,000 مشارك منهم رؤساء دول، ومسؤولون حكوميون، وقادة للقطاعات الصناعية العالمية، وممثلون للقطاع الخاص، والشباب، والمجتمع المدني، وأكاديميون، وخبراء في مجال المناخ.

 

 

 
 
 
 
 

المصدر: وام
المكتب الوطني للإعلام
كوب 28
الإمارات
إحاطة إعلامية
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