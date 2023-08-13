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"لجنة الفجيرة" تنهي استعداداتها لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات 2023

"لجنة الفجيرة" تنهي استعداداتها لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات 2023
13 أغسطس 2023 12:15

أنهت لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، استعداداتها لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.                    

 وتستقبل اللجنة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح عبر الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على موقع الإلكترونيwww.uaenec.ae، أو تطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec)، المتوافر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، ابتداء من يوم 15 أغسطس في تمام الساعة 8 صباحاً، ويستمر حتى يوم 18 أغسطس في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.                      

وبإمكان من يرغب في الترشح، ولكنه لم يستطع تقديم طلب ترشحه عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد، تقديم طلب الترشح بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة التوجه إلى مركز تسجيل المرشحين في مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ـ الطابق الثامن، خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس 2023، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساء، ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، حيث ستقوم لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي باستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات - من خلال لجنة إدارة الانتخابات - لاعتمادها.                      

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واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي - رئيس اللجنة - وبحضور جميع أعضائها في مقرها بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، كافة التجهيزات الإدارية والتقنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، ومختلف الأنشطة والمبادرات التي ستقوم اللجنة بتنفيذها ضمن برنامج عمل متكامل بهدف المساهمة في دعم جهود اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفبذ العملية الانتخابية على النحو الأمثل.                      

وتتولى لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي سيجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، فضلاً عن رفع التقارير والملاحظات بشأنها إلى لجنة إدارة الانتخابات.

 

 

المصدر: وام
انتخابات
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الفجيرة
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