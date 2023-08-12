الفجيرة (وام)

أعلن نادي الفجيرة العلمي إطلاق «رابطة مهندسي الفجيرة» التي تجمع أبناء الإمارة من المهندسين بمختلف تخصصاتهم تحت مظلة واحدة؛ بهدف استقطاب الكفاءات العلمية المواطنة، وضمها إلى عضوية الرابطة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي، بحضور سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الرابطة، والذي تم الإعلان خلاله عن أهداف الرابطة كمرحلة أولى ضمن أهداف النادي الاستراتيجية التي تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة بخصوص القطاع العلمي.

وقال سيف المعيلي: إن إطلاق الرابطة جاء ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في الاستثمار في الطاقات الوطنية في مختلف المجالات، وتعزيز دور التخصصات الهندسية في رسم ملامح مستقبلية للكوادر الوطنية.

وكشف المعيلي عن استقطاب الرابطة عند إطلاقها لـ85 مهندساً في جميع التخصصات الهندسية، مشيراً إلى أن فكرة رابطة تضم جميع المهندسين المواطنين بالفجيرة قديمة، حيث عمل النادي -بعد أن بات مهيأً لوجستياً خلال الفترة الماضية على تكوينها- على الإعلان عن إطلاقها، فوجدت تجاوباً كبيراً من أبناء الإمارة المهندسين. وأضاف المعيلي أن الرابطة تهدف إلى المساهمة في التطوير الحضري والصناعي والتكنولوجي والعمراني لإمارة الفجيرة، والعمل على تطوير الممارسات المهنية والمعايير والمواصفات الهندسية، بالتعاون مع الجهات الرسمية، وتقديم الدورات الفنية المهنية في كل المجالات الهندسية لتطوير مهارات المهندسين في الإمارة، وتشجيع التعاون العلمي والتقني بين المهندسين في الفجيرة وبقية الإمارات، وعقد محاضرات وندوات وتنظيم رحلات ميدانية لتبادل المعلومات واكتساب الخبرات، وتشجيع المهندسين لنشر وتوزيع الدراسات النظرية والعملية والأبحاث في المجال الهندسي، وتوفير خدمات الاستشارات الهندسية للجهات الرسمية في إمارة الفجيرة، وتعزيز تبادل الخبرات والتكامل المعرفي والمهني بين أعضاء الرابطة.