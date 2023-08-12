محمد بن راشد: فخورون بشبابنا وأفكارهم وطموحاتهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بأن الإمارات دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب، معبراً سموه عن اعتزازه بشباب الإمارات وأفكارهم وطموحاتهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في اليوم العالمي للشباب، نفخر بشبابنا وأفكارهم وطموحاتهم.. نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب.. نفخر بأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة.. نحن دولة مكنت الشباب.. فرد الشباب جميلها إنجازات ومشاريع وتنمية نفاخر بها العالم».