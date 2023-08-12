محمد الحسيني: قيادتنا تدعم شبابنا

دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في سبيل الأخذ بيد الشباب إلى المضي نحو مئويتها الحافلة بفرص وإمكانات تستنهض في الشباب أفضل ما لديهم ليبذلوه في سبيل رِفعَة بلدهِم وعِزَّتِه، وتمتلك دولة الإمارات رؤية واستراتيجية شاملة تولي الشباب مكانة وأهمية بالغة، وتستثمر فيهم ومن أجلهم.

وقال معاليه: وعلى ذات النهج الذي رسخته الحكومة، تحرص وزارة المالية على أن تكون سباقة بدعم الشباب والاستثمار في إمكانياتهم وخبراتهم، لذا يشكّل الشباب الطامحون لبناء مسيرة مهنية ناجحة نسبة كبيرة من كوادر الوزارة، حيث يحصلون على فرصة الانتماء إلى فريق متمرس يتبنى مفاهيم مبتكرة وأفكاراً طموحة، ويُسَخِّرُ التقنيات الحديثة بهدف النهوض بتنمية اقتصادية مستدامة في الدولة.