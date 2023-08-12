الأحد 13 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد الحسيني: قيادتنا تدعم شبابنا

محمد الحسيني: قيادتنا تدعم شبابنا
13 أغسطس 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بنجاح عمليات تفريغ خزان النفط "صافر"
أنور قرقاش: لسنا طرفاً في تسليح أي طرف في السودان

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في سبيل الأخذ بيد الشباب إلى المضي نحو مئويتها الحافلة بفرص وإمكانات تستنهض في الشباب أفضل ما لديهم ليبذلوه في سبيل رِفعَة بلدهِم وعِزَّتِه، وتمتلك دولة الإمارات رؤية واستراتيجية شاملة تولي الشباب مكانة وأهمية بالغة، وتستثمر فيهم ومن أجلهم. 
وقال معاليه: وعلى ذات النهج الذي رسخته الحكومة، تحرص وزارة المالية على أن تكون سباقة بدعم الشباب والاستثمار في إمكانياتهم وخبراتهم، لذا يشكّل الشباب الطامحون لبناء مسيرة مهنية ناجحة نسبة كبيرة من كوادر الوزارة، حيث يحصلون على فرصة الانتماء إلى فريق متمرس يتبنى مفاهيم مبتكرة وأفكاراً طموحة، ويُسَخِّرُ التقنيات الحديثة بهدف النهوض بتنمية اقتصادية مستدامة في الدولة.  

محمد الحسيني
الإمارات
اليوم العالمي للشباب
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
عربي ودولي
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
اليوم 20:22
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
عربي ودولي
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
اليوم 20:13
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
عربي ودولي
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©