سلطان المنصوري: شبابنا استثنائيون

دبي (الاتحاد)

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «في اليوم العالمي للشباب، نتقدّم إلى كل شاب وشابة بأطيب الأمنيات بمستقبل هُم أساسُه، ونسير على نهج قيادتنا الحكيمة في تمكينهم ووضع كل ما يحتاجون إليه في أيديهم ليكونوا جزءاً من رسم واقع دولتنا غداً منذ الآن». وأضاف: «نحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أخذنا على عاتقنا المسؤولية انطلاقاً من الهدف الذي وُجد المجلس لأجله ببناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات ضمن القطاع الخاص التي تشكل العصب الحيوي للمستقبل في دبي ودولتنا ككل، وذلك لإيجاد فرص مهنية للمواطنين ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي بالشكل الذي يطمحون لأن يكون عليه مستقبلهم. وميزة دولتنا أن الشباب يشكلون أغلبية، فنحن دولة أنعم علينا الله بشباب استثنائيين في عزيمتهم وقدراتهم وأوجدت لهم القيادة بيئة محفزة جعلتهم جزءاً لا يتجزأ من كل قصة نجاح اليوم وغداً».