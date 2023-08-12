خليفة بن محمد: الشباب أمل الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس جمعية واجب التطوعية، أن الشباب المتطوّع من أبرز صُنّاع الإمارات.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق الـ12 من أغسطس من كل عام: «إن قيادة الإمارات لا تدخر جهداً أو دعماً لتمكين فئة الشباب في سبيل الإنجاز والنجاح والاستعداد للمستقبل».

وأشار إلى أهمية العناية بالشباب، وتوفير البيئة الملائمة لتقدّمهم وازدهارهم، وإطلاق العنان لطاقاتهم وقدراتهم اللامحدودة، وإحداث التأثير طويل الأمد، لاسيما وأن الإمارات مُقبلة على الخمسين عاماً من مئويتها، بعزم وطموح مؤثر في صناعة قيادات شبابية وطنية ناضجة قادرة على أخذ زمام المبادرة، ومؤمنة بنهضة الإمارات ورفعتها. وجدّد التزام جمعية واجب التطوعية، بدعم الشباب، أمل الوطن ومستقبله، وكذلك الحرص على حثهم على الإخلاص في العمل التطوعي والعطاء الصادق لترسيخ الثقافة الشبابية الوطنية الخالصة التي ترتكز على جوهر روح الاتحاد، التي صنعها القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وذكر أن الشباب مسؤوليتهم كبيرة بقدر طموحهم وإرادتهم، فهم مطالبون بأن يكونوا على قدر هذه المسؤولية، وهم جديرون بحملها بامتياز، لأنهم من سيجني عوائد التنمية الرائدة لدولة الإمارات، والتي تسعى قيادتها الرشيدة للاستثمار بهم، إيماناً بقدراتهم في تولّي تلك المسؤوليات في وطن لا يعرف التوقف في مسيرة التنافسية والتميّز.