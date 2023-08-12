ريد الظاهري: مكانة مهمة للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ريد حمد الشرياني الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد رياضة الألعاب الإلكترونية في الإمارات، أن دولة الإمارات تولي الشباب مكانة مهمة، وتدعمهم وتستثمر في قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم، خاصة لما يسهم به الشباب في دعم مسيرة البناء والتقدم والتطور.

وأوضحت الظاهري، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن دولة الإمارات تعتبر الأولى عربياً في ثقة الشباب بحكومتهم، حيث عملت الدولة على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في كافة القطاعات التنموية. وذكرت أن ما يفوق عن 600 شاب وشابة قد تولوا مناصب قيادية في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، بينما بلغت لديهم نسبة 100% الثقة بقدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالدولة.