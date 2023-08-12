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«الشباب والاقتصاد الأخضر» في ندوة بعجمان

مشاركون في الندوة (من المصدر)
13 أغسطس 2023 01:24

عجمان (الاتحاد)

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان ندوة بعنوان «الشباب والاقتصاد الأخضر»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للشباب وبمشاركة الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، دائرة البلدية والتخطيط وغرفة وتجارة وصناعة عجمان وهيئة المناطق الحرة، وشارك في الجلسة أيضاً أصحاب المشاريع لنقل تجربتهم في تحويل مشاريعهم إلى مشاريع مستدامة.
تهدف هذه الندوة الرائدة إلى تشجيع ودعم الشباب الطموح في عجمان وتعزيز دورهم الحيوي في التنمية الاقتصادية للإمارة. وأعرب أحمد خير البلوشي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، عن شكره للجهات الحكومية المشاركة في الندوة، دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وغرفة تجارة وصناعة عجمان وهيئة المناطق الحرة، والتي تعكس مشاركتها التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لتمكين الشباب ومساعدتهم على تحقيق النجاح والتميز في مجتمع الأعمال.

عجمان
دائرة التنمية الاقتصادية
الاقتصاد الأخضر
اليوم العالمي للشباب
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