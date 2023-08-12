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الإمارات

«دو» تحتفي باليوم العالمي للشباب

جانب من الفعالية (من المصدر)
13 أغسطس 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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«الإمارات العالمية للألمنيوم» حضور فعال للكوادر الشبابية المتمكنة

استضاف مجلس دو للشباب، التابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مؤخراً، فعالية خاصة احتفالاً باليوم العالمي للشباب، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من الشباب ورواد الأعمال إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة. وشهدت الفعالية، التي نُظّمت تحت شعار «مهارات مستدامة للشباب، لعالم أكثر استدامة»، تقديم العديد من الرؤى والخبرات والتجارب والأمثلة الحية من جانب عدد من روّاد الأعمال والخبراء في مجالات الأعمال والاستدامة. وقالت نورة ناصر، رئيسة مجلس دو للشباب: «يسعدنا استضافة هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، والتي نسعى من خلالها إلى تعزيز الإبداع والتعاون، وتمكين الشباب من تفعيل مساهماتهم وتقديم أفكار وحلول مبتكرة تسهم في خلق غدٍ أكثر استدامة للجميع. وتنسجم أهداف هذه الفعالية مع أجندة المنظمات العالمية والجهات المحلية الرامية إلى تمكين الشباب وإلهامهم ليكونوا سبّاقين في رسم ملامح عالم مستدام». 

اليوم العالمي للشباب
شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
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