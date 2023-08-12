«دو» تحتفي باليوم العالمي للشباب

دبي (الاتحاد)

استضاف مجلس دو للشباب، التابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مؤخراً، فعالية خاصة احتفالاً باليوم العالمي للشباب، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من الشباب ورواد الأعمال إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة. وشهدت الفعالية، التي نُظّمت تحت شعار «مهارات مستدامة للشباب، لعالم أكثر استدامة»، تقديم العديد من الرؤى والخبرات والتجارب والأمثلة الحية من جانب عدد من روّاد الأعمال والخبراء في مجالات الأعمال والاستدامة. وقالت نورة ناصر، رئيسة مجلس دو للشباب: «يسعدنا استضافة هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، والتي نسعى من خلالها إلى تعزيز الإبداع والتعاون، وتمكين الشباب من تفعيل مساهماتهم وتقديم أفكار وحلول مبتكرة تسهم في خلق غدٍ أكثر استدامة للجميع. وتنسجم أهداف هذه الفعالية مع أجندة المنظمات العالمية والجهات المحلية الرامية إلى تمكين الشباب وإلهامهم ليكونوا سبّاقين في رسم ملامح عالم مستدام».