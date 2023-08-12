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«حكماء المسلمين» يؤكد أهمية تنمية مهارات الشباب

«حكماء المسلمين» يؤكد أهمية تنمية مهارات الشباب
13 أغسطس 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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يدعو مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى ضرورة العمل على تنمية مهارات الشباب، للقيام بدور فاعل في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وبمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الثاني عشر من أغسطس كل عام، يؤكِّد مجلس حكماء المسلمين أن الشباب هم عماد الأمم ومستقبلها المشرق، وأنه لا بد من منح الشباب الفرصة الكاملة في كل مجالات التنمية واستثمار طاقاتهم وجهودهم ومبادراتهم البنَّاءة من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتهم والإنسانية.
ويُولِي مجلس حكماء المسلمين الشباب أهمية كبيرة، من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة والفعاليات المختلفة، التي تركِّز على تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم واستثمار طاقاتهم من أجل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك والأخوة الإنسانية وتعزيزها.
واختتمت في الـ14 من يوليو الماضي فعاليات النسخة الثانية من «منتدى شباب صناع السلام»، إحدى مبادرات مجلس حكماء المسلمين، التي انعقدت في جنيف بسويسرا بمشاركة 50 شابّاً وشابة من 24 دولة حول العالم؛ وذلك بهدف تأهيل جيل من الشباب قادر المساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تهدد الإنسانية وصناعة السلام العالمي.

اليوم العالمي للشباب
مجلس حكماء المسلمين
أحمد الطيب
الأزهر الشريف
الشباب
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