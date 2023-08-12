أمطار غزيرة وبرد وجريان أودية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق بالدولة، أمس، مصحوبة بالبرد في بعض الأحيان وجريان أودية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية، على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، وتمتد إلى المناطق الداخلية، والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وضرورة الابتعاد عن مناطق هطول الأمطار الغزيرة، وتجمعات المياه وسقوط البرد، مشيراً إلى تهيؤ فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س على بعض المناطق الشرقية. فيما سجلت أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة والتي بلغت 24.9 درجة مئوية في تمام الساعة الخامسة صباح أمس.

وتفصيلا قال المركز: هطلت أمطار غزيرة مع برد على وادي القور برأس الخيمة، مع جريان وادي القور، وهطلت أمطار غزيرة علي أم غافة، الظاهر ومزيد، وصاع، وملاقط بالعين، وطريق وادي القور حتا، ومصفوت ومزيرع بعجمان، وحتا وطريق حتا الحويلات، وساد أمس طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.