«القيادات الشابة» بشرطة دبي يستعرض أبرز أنشطته

دبي (الاتحاد)

كشف مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي عن إحصائيات الأنشطة التي قام بها خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث نفذ 66 جلسة حوارية ونقاشية، واستقبل والتقى 80 وفداً زائراً، وشارك في 26 نشاطاً وفعالية مشتركة، ونفذ 30 مشروعاً ومبادرة، وحصل على 6 جوائز محلية، و3 جوائز دولية، وحصد مؤخراً جائزة لشرطة دبي كأفضل جهة رائدة في تمكين الشباب في الجوائز المؤسسية والشرطية بجائزة وزير الداخلية للتميز 2023.

وبينت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، أن المجلس حفز خلال عام 2022م 91% من الشباب، وحقق استطلاع الرأي الداخلي للسعادة الشبابية ما نسبته 97.3%، وفي الجانب التطويري والتأهيلي درب 9398 شاباً وشابة بدورات تخصصية، وأشرف على 25 قناة ووسيلة تواصل مع الشباب في شرطة دبي، كما ومثلت شريحة الشباب في شرطة دبي ما نسبته 40% من المشاركين في فريق تحديث استراتيجية شرطة دبي.

وأكدت الفلاسي أن فئة الشباب في شرطة دبي يحظون بالدعم المباشر من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يوليهم اهتماماً كبيراً في منظومة العمل، وأن شباب شرطة دبي استطاعوا أن يشكلوا فارقاً مهماً في منظومة الأداء المؤسسي، وهو ما تعكسه العديد من النتائج التي تحققها شرطة دبي في مختلف الجوانب الأمنية والريادية.

وأضافت الفلاسي أن مجلس القيادات الشابة يعمل بصورة تكاملية مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمجالس واللجان، واستطاع خلال الفترة السابقة أن يؤهل قيادات شابة متميزة، وساهم في رسم مستقبل الشباب في شرطة دبي، وعمل بشكل كبير على تعزيز التواصل البناء بين فئة الشباب، والاستمــاع لأفكــارهـم وصوتهـم واقتراحاتهمـ، وإشراكهــــم في إعداد الاستراتيجيات، وتعزيز روح الإــبداع والابتكـــار والتميز.

بدوره، قال النقيب مهندس خليفة الروم، نائب رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي: إن شباب شرطة دبي لهم دور كبير في إنجاح العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية والمهمة في شرطة دبي، وساهموا في تنظيم وإعداد العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، ومنها على سبيل المثال البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة لـ«الإنتربول»، وحصلوا على العديد من الجوائز المحلية والدولية، والعضويات التخصصية، كما حصلوا على 8 مقاعد في المؤسسة الاتحادية للشباب في مجلس دبي للشباب في دورات عدة.

وأضاف: لقد كانت خريطة طريق المجلس واستراتيجيته واضحة منذ تأسيسه، حيث عمل على العديد من الملفات التي تعنى بدعم الشباب، منها صوت الشباب، والوعي والمعرفة، والتميز وتأهيل الكفاءات، وخارطة الشباب والمستقبل، بما يضمن تحقيق توجهات المجلس في تمكين الشباب وتطوير البيئة وتعزيز المشاركة، والمرتبطة بالتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.