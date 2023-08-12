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80 مُعتمراً ومُعتمرة من موظفي شرطة دبي يغادرون  إلى الأراضي المقدسة

80 مُعتمراً ومُعتمرة من موظفي شرطة دبي يغادرون  إلى الأراضي المقدسة
13 أغسطس 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

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غادر 80 موظفاً وموظفة من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي، من مطار دبي الدولي إلى الأراضي المقدسة ضمن رحلة العمرة التي نظمتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين.
وكان في مقدمة مودعي معتمري شرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بحضور الملازم أول أحمد خليفة المزروعي رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، متمنيين لهم التوفيق في الرحلة، وأن يتقبل الله طاعتهم.
وقال العميد المنصوري: «مبادرة رحلة العمرة تأتي في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين وتعزيز جودة الحياة لهم، والتي لها أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه في تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع».
وأضاف: «تأتي هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي، لمكافأة موظفيها على جهودهم وتعزيز سعادتهم، عبر إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه العبادة العظيمة، وستكون مدتها 6 أيام موزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة».
ووجه العميد المنصوري، المُعتمرين إلى أهمية تحليهم بالأخلاق الحسنة، والتزامهم بكل القوانين، وتمثيل شرطة دبي خير تمثيل أثناء وجودهم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وضرورة التعاون البناء مع الوفد الإداري الذي سيرافقهم في رحلتهم ويعينهم على أداء مناسكهم.

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