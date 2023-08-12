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3488 معاملة ذكية أنجزتها شرطة الضواحي بدبي

3488 معاملة ذكية أنجزتها شرطة الضواحي بدبي
13 أغسطس 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

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كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إحصائيات المعاملات الذكية التي أنُجزت في النصف الأول من عام 2023 عبر «نقاط شرطة الضواحي» في منطقة العياص وحتا والليسيلي في دبي، والتي بلغت 3488 معاملة ذكية أنجزها متعاملو شرطة دبي، منها 615 معاملة خدمة فتح البلاغات، و210 استفسارات جنائية.
وقال الرائد سيف جمعة الكعبي، مدير شرطة الضواحي بالوكالة، إن نقاط شرطة الضواحي إحدى مبادرات شرطة دبي لتوفير قنوات تواصل جديدة مع أفراد المجتمع في مختلف المناطق السكنية، وإسعاد المتعاملين، وتقديم أفضل الخدمات الذكية والمبتكرة لأفراد الجمهور في المناطق الخارجية من مركز المدينة في إمارة دبي، ورصد احتياجات أفراد المجتمع، وتقديم مختلف الخدمات الجنائية والمرورية على مدار الساعة، حيث يساهم هذا الأمر في تطوير العمل الأمني.
وبين الرائد الكعبي، أن عدد المعاملات المقدمة عبر نقطة شرطة العياص بلغ 2720 معاملة ذكية منها 568 خدمة فتح بلاغ، و172 استفساراً جنائياً، في حين بلغ عدد المعاملات المقدمة عبر نقطة شرطة الليسيلي 498 معاملة ذكية، منها 34 خدمة فتح بلاغ، و27 استفساراً جنائياً، وفي نقطة شرطة حتا بلغ عدد المعاملات المقدمة 270 معاملة، منها 13 خدمة فتح بلاغ، و11 استفساراً جنائياً، مضيفاً أن نقاط شرطة الضواحي توفر 47 خدمة جنائية ومرورية ومجتمعية، بسبع لغات.

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