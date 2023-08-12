الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً و تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 وتصل إلى 40 كم/ س. والخليج العربي يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 16:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:47 .

ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 05:09 والمد الثاني عند الساعة 33:19 والجزر الأول عند الساعة 14:57 والجزر الثاني عند الساعة 02:38 .