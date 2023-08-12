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"مركز الفلك الدولي" يرصد عشرات الشهب في سماء الإمارات

"مركز الفلك الدولي" يرصد عشرات الشهب في سماء الإمارات
12 أغسطس 2023 16:27

تمكنت " شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك " التابعة لمركز الفلك الدولي من تصوير عشرات الشهب في سماء الإمارات مساء يوم أمس (الجمعة) وذلك قبل ليلة أو ليلتين من ذروة زخة شهب "البرشاويات".
وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي عضو منظمة الشهب الدولية إن الصور الملتقطة أظهرت بعض المجموعات النجمية والتشكيلات مثل برج الثور والثريا موضحا أن شبكة الإمارات تتكون من ثلاث محطات في صحراء أبوظبي تضم كل واحدة منها 16 كاميرا فيديو تقوم بتصوير الشهب بشكل آلي بمجرد ظهورها.
وأضاف : "ينوي مركز الفلك الدولي القيام ببث حي ومباشر لشهب البرشاويات من خلال كاميرات خاصة متواجدة في مرصد الختم الفلكي ويمكن مشاهدة البث المباشر في حالة صفاء السماء من خلال متابعة حسابات المركز على يوتيوب وفيسبوك وتويتر على العنوان (AstronomyCenter).
وتشير التوقعات الفلكية إلى أن الذروة التقليدية لزخة شهب البرشاويات ستحدث يوم غد الأحد ما بين الساعة 02 فجرا و09 مساء بتوقيت غرينتش وهذا الموعد يجعل كلتا الليلتين مساء السبت 12 أغسطس ومساء الأحد 13 أغسطس مناسبتين لرؤية هذه الشهب مع تفضيل مساء الأحد لمناطق غرب العالم العربي ومساء السبت لشرقه.
كما تشير التوقعات إلى أن الأرض ستشهد يوم الإثنين 14 أغسطس ما بين الساعة 01 و 02:45 صباحا بتوقيت غرينتش (ليلة الأحد على الإثنين) عبور حزام غباري ومن غير الممكن التنبؤ بعدد الشهب التي قد تنتج عن هذا العبور إلا أن العلماء يؤكدون أن الأمر يستحق المتابعة تلك الليلة وهو موعد مناسب جدا للمنطقة العربية.
وعادة يرى وقت الذروة ما بين 50 و75 شهابا في الساعة إن تم الرصد من مكان مظلم ومناسب أما في حالة الرصد من الأماكن المضيئة داخل المدن أو الرصد في وقت بعيد عن ذروة الزخة فقد لا يرى الراصد أكثر من بضعة شهب فقط في أفضل الأحوال.
و تشرق مجموعة "برشاوس" في هذه الفترة بحدود الساعة العاشرة مساء وهذا يعني أن شهب "البرشاويات" تبدأ بالظهور بحدود الساعة العاشرة مساء لكن عددها يكون قليلا جدا في هذا الوقت وبمرور الوقت سيبدأ عدد الشهب بالازدياد لتصبح ملحوظة أكثر بعد منتصف الليل وستزداد أكثر مع الاقتراب من موعد الفجر ليكون الوقت قبل الفجر هو الأكثر مشاهدة للشهب بشكل عام.
ويمكن للمهتمين رؤية هذه الشهب من مكان مظلم بعيد عن إضاءة المدن ابتداء من منتصف الليل وذلك ليلة السبت على الأحد وليلة الأحد على الإثنين أيضا.

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