الأحد 13 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة رأس الخيمة تدعو إلى أفراد المجتمع إلى تأمين منازلهم قبل سفرهم

شرطة رأس الخيمة تدعو إلى أفراد المجتمع إلى تأمين منازلهم قبل سفرهم
12 أغسطس 2023 16:05

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة – فرع التوعية والحملات الإعلامية، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية أفراد المجتمع إلى تأمين منازلهم قبل مغادرتهم للسفر، وذلك لحمايتها من مخاطر السرقات المحتملة أثناء موسم العطلات وتزايد الإقبال على السفر والرحلات الصيفية، من خلال نشر مواد إعلامية توعوية تم إعدادها ونشرها عبر منصات شرطة رأس الخيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مجموعة من الإجراءات الإحترازية والإرشادات الأمنية التي يجب اتباعها عند الشروع في السفر.

وناشد العقيد حمد عبد الله العوضي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، أفراد المجتمع ضرورة تأمين إحكام وإغلاق أبواب ونوافذ المنازل جيداً قبل مغادرتها، وعدم الإعلان أو الإشارة بأي شكل من الأشكال على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مغادرة أصحاب المنزل والسفر خارج البلاد، داعياً إلى ترك بعض مصابيح الإضاءة في المنزل في وضع التشغيل على أن يفضل استخدام أنظمة الإضاءة بالإستشعار، وتركيب كاميرات مراقبة سرّية لمراقبة أرجاء المنزل خاصة عند أماكن المقتنيات الثمينة إلى جانب إغلاق وتأمين منافذ الغاز، مع وضع السيارات في المواقف الداخلية بالمنزل منعاً لتعرضها لخطر العبث أو السرقات المحتملة.

أخبار ذات صلة
اقتصادية رأس الخيمة تنظم ورشة حول قوانين الملكية الفكرية
اقتصادية رأس الخيمة تنجز الربط الإلكتروني مع «الخدمات العامة»

وحث مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، أفراد الجمهور، إلى أن يكونوا مساهمين في الحفاظ على الأمن والاستقرار من منطلق المسؤولية المجتمعية، والتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية، والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها فوراً عبر رقم الطوارئ (999)، مؤكداً أن رجال شرطة رأس الخيمة، على اتم الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة لخدمة أفراد المجتمع، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان.

المصدر: وام
رأس الخيمة
السفر
شرطة رأس الخيمة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
عربي ودولي
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
اليوم 20:22
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
عربي ودولي
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
اليوم 20:13
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
عربي ودولي
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©