شرطة رأس الخيمة تدعو إلى أفراد المجتمع إلى تأمين منازلهم قبل سفرهم

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة – فرع التوعية والحملات الإعلامية، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية أفراد المجتمع إلى تأمين منازلهم قبل مغادرتهم للسفر، وذلك لحمايتها من مخاطر السرقات المحتملة أثناء موسم العطلات وتزايد الإقبال على السفر والرحلات الصيفية، من خلال نشر مواد إعلامية توعوية تم إعدادها ونشرها عبر منصات شرطة رأس الخيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مجموعة من الإجراءات الإحترازية والإرشادات الأمنية التي يجب اتباعها عند الشروع في السفر.

وناشد العقيد حمد عبد الله العوضي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، أفراد المجتمع ضرورة تأمين إحكام وإغلاق أبواب ونوافذ المنازل جيداً قبل مغادرتها، وعدم الإعلان أو الإشارة بأي شكل من الأشكال على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مغادرة أصحاب المنزل والسفر خارج البلاد، داعياً إلى ترك بعض مصابيح الإضاءة في المنزل في وضع التشغيل على أن يفضل استخدام أنظمة الإضاءة بالإستشعار، وتركيب كاميرات مراقبة سرّية لمراقبة أرجاء المنزل خاصة عند أماكن المقتنيات الثمينة إلى جانب إغلاق وتأمين منافذ الغاز، مع وضع السيارات في المواقف الداخلية بالمنزل منعاً لتعرضها لخطر العبث أو السرقات المحتملة.

وحث مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، أفراد الجمهور، إلى أن يكونوا مساهمين في الحفاظ على الأمن والاستقرار من منطلق المسؤولية المجتمعية، والتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية، والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها فوراً عبر رقم الطوارئ (999)، مؤكداً أن رجال شرطة رأس الخيمة، على اتم الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة لخدمة أفراد المجتمع، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان.