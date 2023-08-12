"بلدية الظفرة" تطلق فعاليات "صيف الاستدامة" لصالح الطلاب والأطفال

نظمت بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفرق التواجد البلدي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين فعاليات صيف الاستدامة وذلك تزامناً مع عام الاستدامة، بمشاركة طلاب وطالبات المدارس خلال الإجازة الصيفية.

وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة والورش الترفيهية التي تعزز مفهوم الاستدامة وتنمي قدرات الأطفال حيث تم تنفيذ ورشة تجميع الأوراق بحسب اللون ولعبة المهرج ولعبة التوازن، بالإضافة إلى ورشة تشكيل تعابير الوجه إضافة إلى أنشطة رياضية كلعبة كرة القدم الشاطئية وإنشاء القلاع الرملية وأنشطة ترفيهية متنوعة.

وتهدف الفعاليات الصيفية إلى توعية الأطفال وتعزيز الوعي البيئي بأهمية التعرف على أنماط الزراعة المستدامة وتشجيعهم على الزراعة والاهتمام بها، وتفاعل الأطفال مع الفعاليات وتعرفوا على أنواع الشتلات.