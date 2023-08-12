«شرطة أبوظبي» تشارك في ملتقى الشباب لـ«مستقبل مستدام»

شارك مجلس شباب شرطة أبوظبي في ملتقى «الشباب لمستقبل مستدام» في مجلس واحة الكرامة بأبوظبي، تزامناً مع يوم الشباب الدولي والذي يصادف 12 أغسطس سنوياً، وفي إطار إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، وبمشاركة مجالس شباب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة العدل، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأكد المقدم الدكتور علي محمد المصعبي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، أن اعتماد الملتقى ضمن الأجندة الرسمية لفعاليات يوم الشباب الدولي في دولة الإمارات لعام 2023، يوضح مدى اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتعزيز المشاركات المحلية لمجلسها للشباب، وإبراز مدى أهمية الاستدامة في مختلف المجالات، ودور الشباب في وضع الحلول للتحديات في هذا المجال.

وأضاف: أن المجلس ناقش الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية ‏في تعزيز الاستدامة ‏البيئية والتشريعية والتكنولوجية لمعالجة ‏تحديات الاستدامة، بهدف البحث عن حلول مبتكرة ‏من خلال توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل ‏لمساعدة الحكومات على توقع الفرص والتوجهات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهم قضايا الاستدامة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

وركزت المناقشات بين أصحاب الكفاءات والشباب حول أربعة محاور، المحور الأول تطرق إلى تحقيق الاستدامة البيئية من خلال التكنولوجيا الرقمية، والذي من خلاله تمت مناقشة التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة ونشر الوعي بين الشباب لضمان التنمية البيئية والتكنولوجية المستدامة، والمحور الثاني دار حول الثقافة القانونية من أجل استدامة مهارات الشباب وتمت مناقشة الثقافة القانونية بشأن حقوق وحماية النظام البيئي ورفع وعي الشباب نحو سيادة القانون ودعم الاقتصاد الأخضر، وفي المحور الثالث تم تناول استشراف المستقبل في تعزيز التنمية المستدامة، والذي تم من خلاله مناقشة أدوات استشراف المستقبل ودوره في توقع الفرص والتحديات المستقبلية وتحليل آثاره، وترسيخ ثقافة استشراف المستقبل كوجهة عالمية للمستقبل، والمحور الرابع حول الاستدامة في الفضاء ومن الفضاء، والذي من خلاله تم استعراض أثر التطورات التكنولوجية للأقمار الصناعية على استدامة الفضاء وإمكانية أن تساهم العلوم الفضائية في تحقيق الاستدامة من الفضاء.

حضر الملتقى كل من العميد سالم أحمد العفريت مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، والعقيد محمد حسن البلوشي نائب مدير إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية، وعدد من منتسبي شرطة أبوظبي، وتم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية بين شرطة أبوظبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتكريم جميع الشركاء من مجالس الشباب المشاركة بالملتقى والمتحدثين والموهوبين من الشباب.