290 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون على جائزة عجمان للقرآن

انطلقت المرحلة الأولى من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها السابعة عشرة بمشاركة 290 متسابقاً ومتسابقة، منهم 36 من المواطنين.

وتوجه طارق العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بالشكر لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، راعي المركز، على خدمة القرآن الكريم وتشجيع أهله، ولسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على متابعته لأعمال الجائزة، حيث إن المسابقة امتداد مبارك لما تتميز به إمارة عجمان.

وضمت المرحلة الأولى للجائزة مسابقة أمهات مركز حميد ومسابقة طلاب وطالبات مركز حميد حصرياً، كما ابتدأت لجان التحكيم أعمالها في التصفيات الأولى (عن بُعد) ومن خلال النظام الإلكتروني الخاص بالمركز والذي يغطي حالياً كل أعمال الجائزة.