"زايد العليا" تطلق عدة مبادرات تزامنا مع اليوم العالمي للشباب

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عدة مبادرات لصالح منتسبيها من أصحاب الهمم، بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة لترجمة تطلعات وتوجهات واهتمام قيادتنا الرشيدة بقطاع الشباب والذين يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وبناة المستقبل.

وتشمل المبادرات تدشين الفرع الخارجي الثاني لـ "كافية النحلة" لأصحاب الهمم - The Bee Cafe في مقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتحقيق مجتمع دامج يتيح تمكين أصحاب الهمم ويوفر الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وفي إطار المبادرات المجتمعية وإشراكهم في عملية التنمية المستدامة.

ويعد الكافيه مقراً للترويج والتوعية بمهارات وقدرات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، والكافية الأول من نوعه على مستوى الإمارات جميع العاملين فيه من أصحاب الهمم، ويقدم الكافيه الذي يعمل على مدار أيام العمل الرسمية بمقر الهيئة مجموعة واسعة من خيارات القهوة التخصصية التي يقوم بتحضيرها أصحاب الهمم والمتاحة للشراء من قبل زوار ومتعاملي هيئة الهلال الأحمر وموظفيها.

ويأتي افتتاح الكافيه تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم وإبراز انجازاتهم وإمكاناتهم من خلال توفيرالفرص التي تساهم في دعمهم وتعزيز توظيفهم واندماجهم المجتمعي.

أما المبادرة الثانية للمؤسسة بهذه المناسبة هي إنتاج فيلم توثيقي عن الشباب من أصحاب الهمم بعنوان "الشباب قادة" يسلط الضوء على أهمية درو الشباب في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ثقافة الاستدامة، ويهدف لإبراز قدراتهم وإمكاتياتهم الكبيرة للإندماج في المجتمع بصورة كاملة وتحديهم وتحويلهم الإعاقة إلى طاقة عمل منتجة مما يبرز تميزهم وامتلاكهم المهارات الجيدة لإثبات الذات وتحقيق إضافة والمساهمة في جهود التنمية والنهضة.

ومن جهته أعرب عبدالله الحميدان أمين عام المؤسسة عن شكره وتقديره لكافة المسؤولين بهيئة الهلال الأحمر على تعاونهم المثمر والمتميز مع المؤسسة لتدشين فرع كافية النحلة بمقر الهيئة، كما شكر شركة الدار العقارية التي تكفلت بقيمة تجهيز المكان بكافة المعدات لعمل الكافية وبنظام المحاسبة، وقال إنها خطوة رائدة في مجال تمكين وتوظيف أصحاب الهمم تأتي بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وأكد أن مؤسسة زايد العليا تسعى لتمكين دور أصحاب الهمم في المجتمع من خلال إبرام الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتدريبهم وتأهيلم للحصول على شهادات متخصصة في المجالات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، وتمّ بالفعل تأهيلهم وتدريبهم للدخول إلى سوق العمل في مختلف المجالات وإطلاق العديد من المشاريع المبتكرة من بينها كافيه النحلة للقهوة التخصصية الذي يحمل العلامة التجارية "النحلة" الملازمة لمنتجات أصحاب الهمم المتنوعة.

وأضاف الحميدان أن هيئة الهلال الأحمر تعد احدى الجهات المرتبطة بشراكة استراتيجية ناجحة مع مؤسسة زايد العليا، وافتتاح وتدشين الكافية ضمن الشراكة المميزة معهم لأحد أهم مشاريع المؤسسة المبتكرة وهو كافيه "النحلة" وانتقال أصحاب الهمم لمرحلة جديدة خارج مظلة مراكز المؤسسة لتكون تجربة لهم وفرصة لإظهار قدراتهم وانخراطهم بالمجتمع بشكل أقرب ومباشر ونسعد بانتقال فريق عمل الكافيه المكون من موظفين من أصحاب الهمم مع باريستا مشرف لفرع هيئة الهلال الأحمر لتكون خطوة لخلق فرص عمل جديدة في مشروع فروع كافيه النحلة لأصحاب الهمم.

من جانبه أكد حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن افتتاح كافيه النحلة هذا المشروع الحيوي يجسد حرص الهيئة ومؤسسة زايد العليا لأًصحاب الهمم على التعاون البناء والمثمر من أجل تمكين أصحاب الهمم اقتصاديا واجتماعيا، وتهيئة الظروف الملائمة لهم للمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية والإنتاجية ومساعدتهم على تحقيق أكبر قدر من التوافق النفسي والاجتماعي والاستقلال المادي الاقتصادي.

وقال إن توافق الرؤى والأهداف بين الهيئة والمؤسسة حدت بهما لتعزيز قدرات أصحاب الهمم، وجعلهم من رواد الأعمال باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع، يمكنها المساهمة في عمليات التنمية المستدامة، وإبراز ما لديهم من طاقات وأفكار مبدعة وابتكارات رائدة لخدمة مجتمعهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأشاد الجنيبي بالدور الذي تضطلع به مؤسسة زايد العليا في تدريب وتأهيل أصحاب الهمم، وإعدادهم جيدا للدخول إلى سوق العمل وتوفير الرعاية اللازمة لهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هيئة الهلال الأحمر لن تدخر وسعا فيسبيل دعم توجهات المؤسسة ومساندة جهودها الخيرة في هذا الصدد، لتحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والخدمية لأصحاب الهمم.

ومن جانبها قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية إن مشروع "كافيه النحلة" يشكل دليلاً ملموساً على الإمكانات الكبيرة لريادة الأعمال المجتمعية ودورها في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع، وسعداء بالنجاح الذي أثمرت عنه شراكتنا مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والهلال الأحمر الإماراتي في هذا المشروع الفريد الذي يواصل نموه وتوسعه بافتتاح فرعه الثاني.