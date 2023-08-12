محمد بن راشد: نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عبر حسابه في منصة " إكس": " في اليوم العالمي للشباب نفخر بشبابنا وأفكارهم وطموحاتهم.. نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب.. نفخر بأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة .. نحن دولة مكنت الشباب .. فرد الشباب جميلها إنجازات ومشاريع وتنمية نفاخر بها العالم".

في #اليوم_العالمي_للشباب نفخر بشبابنا وأفكارهم وطموحاتهم .. نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب .. نفخر بأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة .. نحن دولة مكنت الشباب .. فرد الشباب جميلها إنجازات ومشاريع وتنمية نفاخر بها العالم . pic.twitter.com/TIFMtMKMND — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 12, 2023