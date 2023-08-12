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خلال لقائه عدداً من الشباب.. رئيس الدولة يدعو إلى المحافظة على القيم والتمسك بالثوابت واتخاذ القدوة الإيجابية

خلال لقائه عدداً من الشباب.. رئيس الدولة يدعو إلى المحافظة على القيم والتمسك بالثوابت واتخاذ القدوة الإيجابية
12 أغسطس 2023 10:38

حث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الشباب في دولة الإمارات على التمسك بقيم مجتمع الإمارات الأصيلة والمحافظة على الثوابت التي يقوم عليها واحترام عاداته وتقاليده.. ودعاهم إلى اتخاذ قدوات إيجابية في حياتهم لما لها من تأثير في بناء شخصياتهم وتكوينهم وتوجيه سلوكهم وإعدادهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع.

كما شدد صاحب السمو رئيس الدولة على ضرورة المحافظة على الروابط الأسرية وتعزيزها والإحسان إلى الوالدين ورعايتهما والذي هو في صميم تعاليم ديننا الحنيف.

وتبادل سموه ــ خلال لقائه عدداً من أبنائه الشباب في مجلس قصر البحر بمناسبة اليوم العالمي للشباب ـ الأحاديث الأبوية وتحاور معهم حول أفكارهم وتطلعاتهم ورؤاهم.. مشيداً بما سمعه منهم من مقترحات وأفكار تعكس وعيهم تجاه القضايا التي تهم الوطن في حاضره ومستقبله.. مؤكداً أن دولة الإمارات تبحث عن الأفكار النوعية النيرة. كما أكد سموه دور الشباب في الحفاظ على سمعة دولة الإمارات وصورتها الطيبة التي جعلتها محل تقدير دول العالم واحترامها.

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وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن دولة الإمارات تتقدم بوتيرة سريعة وكبيرة.. وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضوح رؤيتها وتحديد استراتيجيتها ومدى السرعة التي تتخذ فيها القرارات في الوقت المناسب .. مشيراً إلى أن الدولة تؤمن بالدور المهم للشباب في الإسهام في دفع مسيرة تقدمها وتحقيق رؤاها.

وأضاف سموه أن العالم في حالة تغير مستمر وهناك تحديات عديدة تواجهه.. لكن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل طويلة الأمد تسير وفقها وتعمل على تحقيقها بهمة أبنائها وعزمهم وقدراتهم.

وقال سموه إن تحدي الأزمات مثل "كورونا " دفع دولة الإمارات إلى السعي الحثيث للاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي من خلال البدء في تنفيذ مبادرات نوعية لتحلية المياه وزراعة الأرز والقمح وفق أحدث الأساليب التكنولوجية.. مشيراً إلى أن الإمارات تتطلع من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا الشأن لتحقيق الأمن الغذائي. وأعرب سموه في الختام عن تمنياته التوفيق للشباب في الإمارات في تحقيق تطلعاتهم وخدمة مجتمعهم ووطنهم.

المصدر: وام
اليوم العالمي للشباب
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
الشباب
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