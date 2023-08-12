الأحد 13 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن زايد: سعدت بلقاء أبنائي الشباب في الإمارات

محمد بن زايد: سعدت بلقاء أبنائي الشباب في الإمارات
12 أغسطس 2023 10:28

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم السبت، عبر حسابه في منصة " إكس": "سعدت بلقاء أبنائي الشباب في الإمارات. وبمناسبة "اليوم العالمي للشباب"، أدعوهم إلى أن يكونوا حاضرين في مختلف مجالات العمل الوطني، فهم المحرك الأساس لمسيرة التنمية والتطور في الدولة. وأحثهم على التمسك بقيم مجتمعنا والمحافظة على ثوابته الوطنية". 

 

 

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بنجاح عمليات تفريغ خزان النفط "صافر"
أنور قرقاش: لسنا طرفاً في تسليح أي طرف في السودان

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليوم العالمي للشباب
محمد بن زايد
الإمارات
الشباب
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
عربي ودولي
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
اليوم 20:13
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
عربي ودولي
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
اليوم 20:06
النعيمي «الوصيف» في «مونديال الخيول الصغيرة»
الرياضي
النعيمي «الوصيف» في «مونديال الخيول الصغيرة»
اليوم 20:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©