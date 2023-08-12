محمد بن زايد: سعدت بلقاء أبنائي الشباب في الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم السبت، عبر حسابه في منصة " إكس": "سعدت بلقاء أبنائي الشباب في الإمارات. وبمناسبة "اليوم العالمي للشباب"، أدعوهم إلى أن يكونوا حاضرين في مختلف مجالات العمل الوطني، فهم المحرك الأساس لمسيرة التنمية والتطور في الدولة. وأحثهم على التمسك بقيم مجتمعنا والمحافظة على ثوابته الوطنية".

سعدت بلقاء أبنائي الشباب في الإمارات. وبمناسبة "اليوم العالمي للشباب"، أدعوهم إلى أن يكونوا حاضرين في مختلف مجالات العمل الوطني، فهم المحرك الأساس لمسيرة التنمية والتطور في الدولة. وأحثهم على التمسك بقيم مجتمعنا والمحافظة على ثوابته الوطنية. pic.twitter.com/l1BObJwWFc — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 12, 2023