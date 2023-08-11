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محمد بن حمد الشرقي يشهد ختام «أجيال الشرطة»

ولي عهد الفجيرة خلال تكريم أوائل دورة «أجيال الشرطة»
12 أغسطس 2023 01:17

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دور الأنشطة والبرامج الثقافية والمجتمعية في تمكين الكوادر البشرية، وبخاصة جيل الناشئة والشباب، وتطوير قدراتهم وتوسيع مداركهم، وأهميتها في نشر القيم الرفيعة التي تعزز وعيهم الإنساني والمجتمعي. 
جاء ذلك خلال حضور سموه حفل ختام الدورة الصيفية السنوية لطلبة وطالبات المدارس «أجيال الشرطة» في نسختها الثامنة عشرة للطلاب والرابعة للطالبات، في قاعة البيت المتوحد بالفجيرة، والتي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبتنظيم القيادة العامة لشرطة الفجيرة. وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بفئتي الشباب والناشئة على كل الأصعدة، وتشجيعهم على الالتحاق بالبرامج والأنشطة التي تسهم في تمكينهم بإيجابية في المجتمع، ودعم مسيرة بناء حاضر الدولة واستشراف مستقبلها. 
وثمّن سموه جهود القيادة العامة لشرطة الفجيرة وحرصها عبر هذا البرنامج على تحقيق الاستغلال الأمثل لأوقات الشباب، مشيدًا بمحاوره الأكاديمية والتدريبية الرامية إلى تزويدهم بالخبرات والمعارف والمهارات التي تنمّي قدراتهم الشخصية، وتعزّز طرق تبادل الأفكار والتجارب العملية طوال مدّة البرنامج. 
وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة الطلبة والطالبات الأوائل في الدورة، داعياً إياهم إلى مواصلة رحلة التعلم والتجريب واكتساب المعرفة. حضر حفل ختام الدورة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، وجمع من الضباط والأفراد بالقيادة، وأولياء أمور المنتسبين للبرنامج.

محمد بن حمد الشرقي
الإمارات
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الفجيرة
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