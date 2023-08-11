«بيت الخير» تكثّف أنشطتها الصيفية لإسعاد الأيتام

دبي (الاتحاد)

كثّفت «بيت الخير» أنشطتها الصيفية مع قرب موسم العودة للمدارس لإسعاد الأيتام، ضمن خطط وبرامج لتنمية قدراتهم على التعلّم والتواصل الاجتماعي، واكتساب أساليب ومهارات جديدة تثري شخصياتهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتساعد على اندماجهم في المجتمع، حيث تسعى إدارة «بيت الخير» لاستثمار العطلة الصيفية لملء فراغ الأيتام بنشاطات مفيدة، بالتنسيق مع بعض الجهات المتعاونة لعقد دورات وورش تدريبية وتثقيفية تثري وعي الأيتام وترقى بمواهبهم وثقافتهم الوطنية والعلمية والحياتية.

ونظمت «بيت الخير» عدداً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية لمكفوليها من الأيتام، حيث شارك 14 يتيماً بورشة تثقيفية نظمتها بالتعاون مع بلدية دبي في مدينة الطفل بحديقة الخور، كما نظّمت بالتعاون مع «توب جولف»، فعالية ترفيهية شارك فيها 15 طفلاً، واستمتعوا بدخول نادي الجولف والتعرف على مهارات اللعب، بالإضافة إلى زيارة منطقة الألعاب الإلكترونية، وكذلك تم تنظيم رحلة إلى متحف المستقبل، شملت 15 يتيماً، لاستكشاف تجارب المتحف والاستمتاع بها، تبع ذلك التوجّه إلى «كيدزانيا» في دبي مول، للتعرف عن كثب على مختلف المهن، كما اصطحبت الجمعية مجموعة من الأيتام إلى مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، للتعرف على أحدث التقنيات في عالم المكتبات، ثم توجهوا إلى «سكي دبي الإمارات مول» للاستمتاع بالألعاب الثلجية، كما شارك 23 يتيماً، برحلة ترفيهية إلى «AYA» في وافي مول، والتي تضم 12 منطقة يتميز كل منها بطابع مختلف ومؤثرات ضوئية فريدة من نوعها، وتخلل الرحلة زيارة إلى «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» في دبي مول.

وكانت «بيت الخير» قد استهلت برنامجها الصيفي لهذا العام بتنظيم رحلة ترفيهية للأيتام المتفوقين إلى دولة قيرغيزستان، استغرقت أسبوعاً كاملاً، وشارك فيها 15 يافعاً، ورافقهم ثلاثة مشرفين لرعايتهم وضمان سلامتهم، وتمت الرحلة برعاية كريمة من شركة طيران فلاي دبي.