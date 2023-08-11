اتفاقية بين «إيدج» وشركة برازيلية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت أمس إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقية إستراتيجية مع شركة Turbomachine، إحدى أبرز شركات تطوير محركات التوربينات في البرازيل. وتتخصص Turbomachine في أبحاث وابتكارات وهندسة وتطوير محركات التوربينات الغازية وحلول الاحتراق بمساعدة البلازما في مجال الطيران والفضاء. وستشهد الاتفاقية تعاون ايدج وTurbomachine بشكل وثيق على تطوير المحركات، بما في ذلك المروحة التوربينية والمروحة الدافعة، لمجموعة ايدج من الطائرات المسيرة والصواريخ.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيس لشركة Turbomachine في مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس، وحضره أعضاء من الإدارة العليا في ايدج وTurbomachine ونائب الأميرال ماركو أنطونيو إسماعيل تروفاو دي أوليفيرا من القوات البحرية البرازيلية.

وبهذه المناسبة، قال نائب الأميرال ماركو أنطونيو إسماعيل تروفاو دي أوليفيرا: «تشكّل الاتفاقية مثالاً جديداً لشراكة دولية هامّة تم بناءها على أسساس الثقة والقيم المشتركة وتبادل المعرفة والهدف الموحد المتمثل في فتح آفاق الابتكار لتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تحقق مصالح كل المعنيين».

من جهته، قال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج: «تُمثل الشراكة مع Turbomachine خطوة هامة نحو تطوير قدراتنا التكنولوجية وتعزيز التزامنا بالابتكار في قطاعي الطيران والدفاع. ونتطلّع معًا إلى تطوير محركات التوربينات الغازية وحلول الاحتراق بمساعدة البلازما التي ستزيد من قوة وأداء مجموعة ايدج من الطائرات المسيرة والصواريخ».



تطوير مبتكر

أوضح ألبرتو كارلوس بيريرا فيليو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Turbomachine: «يبرز تعاوننا مع مجموعة ايدج قدراتنا وأداء وفعالية حلول محركاتنا، فيما تمهد الشراكة مع مجموعة ايدج على التطوير المبتكر للطائرات المسيّرة والتوربينات الصاروخية الطريق نحو تحقيق إنجازات عظيمة في المستقبل». وأتت زيارة Turbomachine في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع من مجموعة ايدج إلى البرازيل، حيث تلتقي المجموعة بكبار الشخصيات المحلية وأهم الشركاء والجهات الفاعلة في البرازيل ضمن قطاع الصناعة. وتمكّن هذه الزيارات ايدج من تمهيد الطريق لمزيد من التعاون المشترك في تبادل المعرفة، والتعاون في مجال البحث والتطوير، والتطوير المشترك للأنظمة الدفاعية المتقدمة، من بين أمور أخرى.