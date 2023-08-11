«مدرسة 42 أبوظبي» تفتح باب التسجيل في برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، عن فتح باب التسجيل في نسخة شهر يوليو من برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة «البيسين»، والذي سينطلق في 4 سبتمبر 2023، وذلك بهدف اختيار نخبة جديدة من المرشحين للانضمام لبرنامجها المجاني لتعليم البرمجة، القائم على منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب.

ويتضمن برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة، أو ما يعرف باسم برنامج «البيسين»، وهي كلمة فرنسية بمعنى بركة السباحة، مخيم تدريب مكثف يستمر لمدة 25 يوماً، ويهدف إلى اختبار المهارات البرمجية لدى المرشحين، بالإضافة إلى استكشاف رغبتهم ومثابرتهم وتفانيهم في هذا المجال، ويمثل «البيسين» مرحلة التقييم الأخيرة للمرشحين، والتي تتيح للذين يجتازونها بنجاح الفرصة للانضمام إلى برنامج تعلم البرمجة الذي تقدمه المدرسة.

ويمكن للراغبين بالانضمام إلى برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة «البيسين» زيارة الموقع الإلكتروني للمدرسة للتسجيل، إذ تتضمن عملية التسجيل عدّة مراحل تبدأ باستكمال مرحلة اللعبة عبر الإنترنت، والتي تقيّم المهارات النقدية وقدرات التحليل المنطقي والذاكرة، حيث ينتقل المرشحون الناجحون بعدها لمرحلة تسجيل الدخول، وهي جلسة تجهيزٍ أولي يتعرفون خلالها على برنامج «البيسين» ومنهجية التعليم المعتمدة في المدرسة والمراحل التي يتوجب عليهم استكمالها للنجاح، ليبدؤوا بعد ذلك مرحلة «البيسين».

وستتاح للمرشحين الذين يجتازون مرحلة «البيسين» الفرصة للاستفادة من شبكة الشراكات الاستراتيجية الخاصة بالمدرسة، والتي تضم باقة من أهم المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات والتخصصات، بما في ذلك شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة الإسناد الحكومي، ومايكروسوفت، وشركة «بيكن رد».

وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «يسرنا استضافة النسخة الرابعة من برنامج (البيسين)، مؤكدين مواصلتنا لجهودنا الرامية لبناء جيل من المبرمجين المتميزين القادرين على ريادة مسيرة الإمارة نحو التحول الرقمي، وذلك في إطار التزامنا في مدرسة 42 أبوظبي بتمكين نخبة من الكفاءات الاستثنائية في مجال البرمجة وتعزيز وعيهم ومعارفهم وخبراتهم في المجال الرقمي بما يتماشى مع مساعينا المستمرة لتمكين طلابنا من بدء مسيرة مهنية استثنائية في المجالات الرقمية الناشئة».

ولا يتطلب التسجيل في 42 أبوظبي أي خبرةٍ مسبقة في مجال البرمجة أو شهاداتٍ أكاديمية، حيث يشترط فقط أن يكون الطالب بعمر 18 عاماً وأكثر، وأن يتمتع بالطموح والشغف للتعلّم واكتساب معارف جديدة وقدراتٍ عالية في الإبداع والتصميم والتكيّف مع الضغط والتعاون للعمل ضمن فريق.