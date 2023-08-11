السبت 12 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«مدرسة 42 أبوظبي» تفتح باب التسجيل في برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة

نخبة جديدة من المرشحين (من المصدر)
12 أغسطس 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية في أمدجراس التشادية
محمد بن راشد: نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب

أعلنت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، عن فتح باب التسجيل في نسخة شهر يوليو من برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة «البيسين»، والذي سينطلق في 4 سبتمبر 2023، وذلك بهدف اختيار نخبة جديدة من المرشحين للانضمام لبرنامجها المجاني لتعليم البرمجة، القائم على منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب.
ويتضمن برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة، أو ما يعرف باسم برنامج «البيسين»، وهي كلمة فرنسية بمعنى بركة السباحة، مخيم تدريب مكثف يستمر لمدة 25 يوماً، ويهدف إلى اختبار المهارات البرمجية لدى المرشحين، بالإضافة إلى استكشاف رغبتهم ومثابرتهم وتفانيهم في هذا المجال، ويمثل «البيسين» مرحلة التقييم الأخيرة للمرشحين، والتي تتيح للذين يجتازونها بنجاح الفرصة للانضمام إلى برنامج تعلم البرمجة الذي تقدمه المدرسة.
ويمكن للراغبين بالانضمام إلى برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة «البيسين» زيارة الموقع الإلكتروني للمدرسة للتسجيل، إذ تتضمن عملية التسجيل عدّة مراحل تبدأ باستكمال مرحلة اللعبة عبر الإنترنت، والتي تقيّم المهارات النقدية وقدرات التحليل المنطقي والذاكرة، حيث ينتقل المرشحون الناجحون بعدها لمرحلة تسجيل الدخول، وهي جلسة تجهيزٍ أولي يتعرفون خلالها على برنامج «البيسين» ومنهجية التعليم المعتمدة في المدرسة والمراحل التي يتوجب عليهم استكمالها للنجاح، ليبدؤوا بعد ذلك مرحلة «البيسين».
وستتاح للمرشحين الذين يجتازون مرحلة «البيسين» الفرصة للاستفادة من شبكة الشراكات الاستراتيجية الخاصة بالمدرسة، والتي تضم باقة من أهم المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات والتخصصات، بما في ذلك شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة الإسناد الحكومي، ومايكروسوفت، وشركة «بيكن رد».
وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «يسرنا استضافة النسخة الرابعة من برنامج (البيسين)، مؤكدين مواصلتنا لجهودنا الرامية لبناء جيل من المبرمجين المتميزين القادرين على ريادة مسيرة الإمارة نحو التحول الرقمي، وذلك في إطار التزامنا في مدرسة 42 أبوظبي بتمكين نخبة من الكفاءات الاستثنائية في مجال البرمجة وتعزيز وعيهم ومعارفهم وخبراتهم في المجال الرقمي بما يتماشى مع مساعينا المستمرة لتمكين طلابنا من بدء مسيرة مهنية استثنائية في المجالات الرقمية الناشئة».  
ولا يتطلب التسجيل في 42 أبوظبي أي خبرةٍ مسبقة في مجال البرمجة أو شهاداتٍ أكاديمية، حيث يشترط فقط أن يكون الطالب بعمر 18 عاماً وأكثر، وأن يتمتع بالطموح والشغف للتعلّم واكتساب معارف جديدة وقدراتٍ عالية في الإبداع والتصميم والتكيّف مع الضغط والتعاون للعمل ضمن فريق.

أبوظبي
تعليم البرمجة
البرمجة
الإمارات
مدرسة 42 أبوظبي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب إيران
عربي ودولي
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب إيران
اليوم 12:08
«ثبات» هالاند و«طيران» كين و«عودة» نيمار!
الرياضي
«ثبات» هالاند و«طيران» كين و«عودة» نيمار!
اليوم 12:00
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية في أمدجراس التشادية
الإمارات
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية في أمدجراس التشادية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©