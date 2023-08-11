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جائزة عالمية لـ«إحصاء أبوظبي»

جائزة عالمية لـ«إحصاء أبوظبي»
12 أغسطس 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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حصل مركز الإحصاء- أبوظبي على جائزة الأداء المتميز في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لعام 2023 خلال مؤتمر مستخدمي إزري الدولي السنوي المنعقد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية خلال الفترة من 10 إلى 14 يوليو.
ومُنح المركز هذه الجائزة للتطبيق المتميز للتقنيات المكانية والتحليل الاستقرائي للبيانات الجغرافية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر نظم المعلومات الجغرافية المتطورة. وتمنح هذه الجائزة كل عام للهيئات والمنظمات التي أنجزت مشروعات في هذا المجال وفق معايير محددة تضمن توفير خدمات وتطبيقات ميسرة وفعالة للمستخدمين.
وفي هذا السياق، نجح المركز في استخدام تطبيقات تعتمد على الحلول التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يسمح بالتركيز على دقة وموثوقية التنبؤات الإحصائية الخاصة بالتركيبة السكانية في إمارة أبوظبي والتي تساهم في تعزيز جهود حكومة أبوظبي لاستشراف مستقبل قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة وإدارة واستهلاك المياه.
وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي بالإنابة: «يواصل مركز الإحصاء- أبوظبي الاستثمار في تطبيق أحدث تقنيات المعلومات وخاصة النظم الجغرافية لتقديم خدمات متطورة وفق أفضل المعايير العالمية بما يسهم في رفع الكفاءة وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات باعتبارها أهم الأصول التي يمتلكها المركز، وبما يعكس رؤية حكومة أبوظبي وإيمانها بأهمية الابتكار في هذا المجال وتوظيف أحدث الحلول للتعامل مع المتغيرات والمستجدات التقنية».
وأضاف: «تعكس التطورات في مجال نظم المعلومات الجغرافية أهمية الدور الذي يلعبه المركز في صقل معايير الأداء الحكومي في أبوظبي من خلال إتاحة تحليلات إحصائية دقيقة وموثوقة تعتمد على أحدث التقنيات الجغرافية لدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ومن ثم إثراء تجربة المستخدمين على مستوى إمارة أبوظبي».
وفي هذا الإطار، طور المركز عدة نماذج برمجية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لاستشراف التطورات الديموغرافية في إمارة أبوظبي ودعم متخذي القرار لاستقراء مستقبل أهم القطاعات، حيث تمكن المركز باستخدام هذه الحلول من تعزيز استخدامات التحليلات المكانية للتنبؤ بتغيرات التركيبة السكانية ومن ثم توفير تحليلات أكثر دقة لاستخدامها في وضع خطط فعالة وناجحة تعزز من جودة الحياة في إمارة أبوظبي. 

إحصاء أبوظبي
الإمارات
مركز إحصاء أبوظبي
أبوظبي
مركز الإحصاء
نظم المعلومات الجغرافية
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