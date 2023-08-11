السبت 12 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إطلاق النسخة الأولى من «سيوا للترشيد»

إطلاق النسخة الأولى من «سيوا للترشيد»
12 أغسطس 2023 01:16

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية في أمدجراس التشادية
محمد بن راشد: نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مخيم سيوا للترشيد «مهندس المستقبل» بنسخته الأولى والذي يستمر من 7 حتى 17 أغسطس للفئة العمرية من 11 إلى 13 عاماً، ويشارك في النسخة الأولى من المخيم 40 مشاركاً من الطامحين للاستفادة من هذه الفرصة لتطوير أنفسهم واكتشاف إمكاناتهم. وتسعى الهيئة لجعل المخيم تجربة مثيرة ومفيدة لجميع المشاركين وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بنشر الوعي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة.
وأوضح راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن اليوم الأول للمخيم تضمن استقبال المشاركين وتعريفهم بالبرنامج وورشة علمية عن الترشيد في حياتنا وجولة ترفيهية بمتحف الآثار وأنشطة ومسابقات، مشيراً إلى أن برنامج المخيم الذي يستمر على مدار11 يوماً سيضم مجموعة متنوعة من المفاجآت والأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، ويشمل 4 ساعات يومياً من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً ويتضمن التعريف بالهيئة وجهودها وبرنامج المهندس الصغير الذي سينطلق خلال فعاليات المخيم وكيفية الحصول على اللقب من خلال تقديم مشروع مبتكر عن الترشيد ودور كل مشارك في المجتمع بعد الانتهاء من المخيم وبرامج ترفيهية ومحاور عن الترشيد بشكل عام، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول تغير السلوك عن الكهرباء والمياه وتنظيم زيارات لمركز التحكم والمراقبة وإدارة نقل الطاق وتركيب القطع المرشدة في المساجد ورحلة إلى مركز الابتكار أو الغرفة الماطرة، كما سيتم عرض لمشاريع الأطفال واختيار أفضلها وتنظيم حفل ختامي لتكريم المشاركين.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب إيران
عربي ودولي
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب إيران
اليوم 12:08
«ثبات» هالاند و«طيران» كين و«عودة» نيمار!
الرياضي
«ثبات» هالاند و«طيران» كين و«عودة» نيمار!
اليوم 12:00
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية في أمدجراس التشادية
الإمارات
الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية في أمدجراس التشادية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©