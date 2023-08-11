إطلاق النسخة الأولى من «سيوا للترشيد»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مخيم سيوا للترشيد «مهندس المستقبل» بنسخته الأولى والذي يستمر من 7 حتى 17 أغسطس للفئة العمرية من 11 إلى 13 عاماً، ويشارك في النسخة الأولى من المخيم 40 مشاركاً من الطامحين للاستفادة من هذه الفرصة لتطوير أنفسهم واكتشاف إمكاناتهم. وتسعى الهيئة لجعل المخيم تجربة مثيرة ومفيدة لجميع المشاركين وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بنشر الوعي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة.

وأوضح راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن اليوم الأول للمخيم تضمن استقبال المشاركين وتعريفهم بالبرنامج وورشة علمية عن الترشيد في حياتنا وجولة ترفيهية بمتحف الآثار وأنشطة ومسابقات، مشيراً إلى أن برنامج المخيم الذي يستمر على مدار11 يوماً سيضم مجموعة متنوعة من المفاجآت والأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، ويشمل 4 ساعات يومياً من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً ويتضمن التعريف بالهيئة وجهودها وبرنامج المهندس الصغير الذي سينطلق خلال فعاليات المخيم وكيفية الحصول على اللقب من خلال تقديم مشروع مبتكر عن الترشيد ودور كل مشارك في المجتمع بعد الانتهاء من المخيم وبرامج ترفيهية ومحاور عن الترشيد بشكل عام، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول تغير السلوك عن الكهرباء والمياه وتنظيم زيارات لمركز التحكم والمراقبة وإدارة نقل الطاق وتركيب القطع المرشدة في المساجد ورحلة إلى مركز الابتكار أو الغرفة الماطرة، كما سيتم عرض لمشاريع الأطفال واختيار أفضلها وتنظيم حفل ختامي لتكريم المشاركين.