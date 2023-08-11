«التغير المناخي والبيئة»: مواد زراعية مدعومة أواخر أغسطس

شروق عوض (دبي)

تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة أواخر الشهر الجاري توزيع 18 مادة مختلفة من مستلزمات الإنتاج الزراعي، على جميع المزارعين المستحقين لمواد الدعم والمزارعين المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وذلك وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الفنية وبنصف الثمن، واستعداداً للموسم الزراعي المحلي الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل، وبهدف تشجيع المزارعين على تبني أنماط زراعية حديثة مثل الزراعة المحمية «بيوت شبكية» والزراعة العضوية من أجل إنتاج زراعي آمن ومستدام.

وبيّنت الوزارة أنها تعاقدت مع 7 شركات متخصصة بتوريد مستلزمات الإنتاج الزراعي، لتقديم الاحتياجات كافة للمزارعين من تلك المستلزمات بنصف الثمن، كما ألزمت المزارعين وجميع هذه الشركات بتنفيذ 6 اشتراطات، منها اشتراطان موجهان للشركات وتمثلا في وجوب تسليم جميع المواد التي يقوم المزارعون بشرائها من الوزارة إلى أرض المزرعة أو في مكان قريب من موقع المزرعة على الشارع العام، ووجوب تسليم المزارعين ضمن الوقت المتفق عليه في العقد، وفي حال حدث أي تأخير في تسليم المواد يستطيع المزارع التواصل مع إدارة المنطقة وإبلاغهم بذلك، ووجوب إبلاغ إدارات مركز إسعاد المتعاملين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعذر تسلم المواد من قبل المزارعين خلال الفترة المحددة لسبب قاهر.

في حين تمثلت الاشتراطات الأربعة والموجهة للمزارعين في ضرورة الاتصال في حال تعذر تسلم المواد خلال الفترة المحددة بإدارة المنطقة التي يوجد فيها المزارع وإبلاغها، لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة، ووجوب الاتصال بإدارة المنطقة في حال ظهور أي خلل أو عيب في المادة المستلمة أو كان لدى المزارع أية شكوى، ووجوب التأكد من تسلم المواد المعتمدة نفسها والمدرجة في دليل الوزارة، وضرورة التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالوزارة في حال وجود أية ملاحظات على الخدمة.



أنواع المواد

وأوضحت الوزارة أن مواد الدعم الزراعي للعام 2023 تتمثل في البيوت المحمية الشبكية «صالة 2 قوس»، والبيوت المحمية الشبكية «صالة 3 قوس»، وبذور الفلفل الحلو، وبذور الخيار، وبذور الفلفل الحلو العضوي، وبذور الخيار العضوي، والسماد العضوي، وسماد السمك السائل، ونترات الكالسيوم، وكبريتات سلفات المغنيسيوم، وسماد عناصر صغرى، والسماد المركب، وبذور الطماطم، وبذور الطماطم العضوية، والحديد المخلبي، والسماد المركب (36-12-12)، والسماد المركب (20-20-20)، والسماد المركب (28-14-14).

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي هذه المواد جاءت بعد عقد ملتقيات مع المزارعين خلال الفترة الماضية، لمعرفة احتياجاتهم الضرورية، مشيرة إلى حرصها على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي التي اشتملت على معظم احتياجات المزارعين المستحقين لمواد الدعم والمزارعين المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، إذ تم توفير أطنان من الأسمدة بمختلف أنواعها، وكميات من البذور لأهم الأنواع المرغوبة والمناسبة.



مبادرة سنوية

وأشارت الوزارة إلى أن توزيع مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارعين المواطنين، تعد واحدة من ضمن المبادرات السنوية التي تقدمها للمزارعين، والساعية إلى تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في إنتاج زراعي آمن ومستدام من خلال تبني أنماط زراعية حديثة، موضحة أن هذه المبادرة تعتمد على دراسة تقام بشكل سنوي للاطلاع على احتياجات المزارعين ومعرفة أهم المستلزمات الواجب توفيرها خلال العام، وبناءً على النتائج يتم تحديد أنواع وكميات المواد الضرورية التي يحتاج إليها المزارعون خلال الموسم الزراعي الجديد، ولضمان جودة المستلزمات شكلت الوزارة لجنة مختصة بدراسة الاحتياجات ووضع المواصفات الفنية لها بما يتوافق مع التشريعات الصادرة من قبلها وبما يضمن أن تكون المستلزمات الموزعة على المزارعين ذات مواصفات عالية.



متطلبات ومعايير

أشارت الوزارة إلى وضع متطلبات ومعايير جديدة خلال العام الماضي للانضمام إلى برنامج «دعم المزارعين»، وذلك لتحقيق أهداف عدة؛ أهمها التشجيع على الزراعة بأنواعها الحديثة مثل الزراعات المائية والعضوية والمحمية، وحماية المزارعين ودعمهم لمواجهة التحديات، وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام وفق أجندة الأمن الغذائي في الدولة، لافتة إلى أهم المتطلبات الجديدة الخاصة بالحصول على الدعم الزراعي تمثلت بأن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، والفئة المستحقة للدعم هم المزارعين المتبنيّن للأنماط الزراعية الحديثة، وأن يكون مالكاً لمزرعته أو مستأجراً ومشرفاً على المزرعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن تكون الحيازة مسجلة لدى الوزارة وفقاً لتفاصيل نظام تسجيل الحيازة، والتوقيع على تعهد بعدم تأجير المزرعة أو الانتفاع بها لأي طرف آخر وعدم بيع مواد الدعم أو استخدامها خارج المزرعة ضمن الشروط والأحكام، وقبول المتعامل بدور الوزارة كمحفز أو مشرف فني -إلى حد ما- في عملية الإنتاج (السماح بزيارة المزرعة بشكل دوري)، وأن يقوم المتعامل بتحديث بيانات الحيازة خلال العام نفسه الذي يتلقى فيه الدعم.

وبيّنت الوزارة أن المعايير الجديدة الخاصة باستحقاق الدعم الزراعي تمثلت بأسلوب الزراعة المحمية والعضوية، والمساحة المزروعة بما يحقق إنتاجاً تسويقياً، ونوع التغطية للبيوت المحمية، ونوع المحصول المزروع مثل الخضراوات بأنواعها المختلفة والحمضيات والفاكهة وغيرها، وأنظمة الري الحديثة كالتنقيط وغيرها، واستخدام التقنيات الزراعية كأنظمة الطاقة الموفرة واستخدام النحل وتدوير المخلفات وغيرها.



الموسم الزراعي

يبدأ موسم زراعة الخضراوات والفاكهة في الإمارات مع مطلع شهر سبتمبر ويستمر لغاية شهر يونيو، وتتم زراعة أكثر من 36 نوعاً من الفاكهة والخضراوات كالطماطم والبطاطا والفلفل والباذنجان والباميا والذرة والكرافس والثوم والبصل والزهرة والملفوف والشمام والبطيخ الأحمر.

كما تحظى زراعة الخضراوات والفاكهة أيضاً بميزة إضافية وهي تمكين المزارعين من تكرار زراعة بعض المحاصيل لأكثر من مرة، فعلى سبيل المثال تتم زراعة اليقطين على دورتين، الأولى مع مطلع شهر فبراير لغاية مارس، والثانية تبدأ مطلع سبتمبر لغاية أكتوبر.