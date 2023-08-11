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توعية للعاملين في سيارات الطعام المتنقلة بالظفرة

توعية للعاملين في سيارات الطعام المتنقلة بالظفرة
12 أغسطس 2023 01:15

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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تنفذ فرق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة، حملات توعية على مستوى مدن المنطقة، حيث تم تنظيم حملة توعية للعاملين في سيارات الطعام المتنقلة، بأهمية الالتزام بالوقوف في المواقع المعتمدة والمخصصة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة ونظافة المكان. 
وتحرص البلدية على متابعة تطبيق الاشتراطات كافة المتعلقة بسيارات الطعام المتنقلة، والتحقق من وجود التصاريح الرسمية، بالإضافة إلى توعية ملاك السيارات والعاملين فيها بضرورة وأهمية اتباع معايير الأمن والسلامة والنظافة، للمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، والمظهر الحضاري العام الذي تتمتع به مدن المنطقة.
كما تهدف الحملة إلى الاهتمام بنظافة وسلامة البيئة وحمايتها من آثار المخلفات، بما يوفر حياة أفضل وبيئة صحية سليمة للمجتمع.

الظفرة
الإمارات
بلدية الظفرة
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