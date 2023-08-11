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شرطة دبي تعزز مهارات مسؤولي الدوريات

شرطة دبي تعزز مهارات مسؤولي الدوريات
12 أغسطس 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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افتتح اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، برنامجاً تدريبياً لقيادة السيارات لمسؤولي الدوريات، والتي نظمتها إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والإدارة العامة للتدريب في المدينة التدريبية في الروية، بحضور العقيد سميرة عبد الله آل علي، مدير إدارة التأمينات، المقدم أحمد فولاذ، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة، وعدد من الضباط.
وقال اللواء سعيد آل مالك: إن البرنامج يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مهارات مسؤولي الدوريات للتعامل مع شتى الظروف الجوية والحوادث المرورية والأمنية.
وأكد حرص شرطة دبي على تبني هذا النوع من البرامج والدورات التدريبية المستمرة، بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية في مختلف الظروف والتحديات، وتحقيق أعلى مؤشر استجابة.
ومن جانبها، قالت العقيد سميرة آل علي: إن البرنامج التدريبي يهدف الى تأهيل مسؤولي الدوريات ومساعديهم في مراكز شرطة على قيادة المركبات باحترافية عالية في مختلف أنواع الحوادث والتحديات المختلفة، انطلاقاً من حرص شرطة دبي على أن يكون رجل الأمن مؤهلا بصورة مهنية وفنية عالية لتأدية واجباته الأمنية بكل كفاءة واقتدار.

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