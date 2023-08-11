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إطلاق حملة «قودوا بأمان حفاظاً على سلامتكم»

إطلاق حملة «قودوا بأمان حفاظاً على سلامتكم»
12 أغسطس 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، عن إطلاق حملة «قودوا بأمان حفاظاً على سلامتكم» بالتعاون مع شرطة أبوظبي، والتي ستستمر طوال شهر أغسطس في مختلف مرافق الشركة بأبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك في إطار التزام الشركة ببناء مستقبل أكثر أماناً لموظفيها، وبما ينعكس على سلامة وصحة المجتمع.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى موظفي الشركة، بما في ذلك سائقي الشاحنات والمقاولين حول أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والالتزام بقوانين المرور، إلى جانب اتباع سلوكيات القيادة السليمة للحد من حوادث السير، حيث سيجري من خلالها تنظيم سلسلة من الجلسات التوعوية بحضور ممثلين عن شرطة أبوظبي، لتعزيز الوعي لدى موظفي تدوير حول إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء قيادة المركبات. كما ستنظم شرطة أبوظبي مجموعة من الدورات التدريبية وورشات العمل لتزويد موظفي الشركة بالمهارات والمعرفة اللازمة للارتقاء بعادات القيادة وجعلها أكثر أماناً.
إضافة إلى ذلك، ستقوم «تدوير» بإرسال كتيبات ومنشورات توعوية الكرتونية ومشاركة نصائح يومية حول القيادة في مختلف المناطق بالإمارة.
وفي هذا الصدد، قال حسين الحمادي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار التزامنا بتعزيز ثقافة الصحة والسلامة بين جميع الموظفين في تدوير، والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي وتعزيز السلامة على الطرق».

الثقافة المرورية
أكد العقيد أحمد خادم القبيسي، مدير إدارة مرور العاصمة، أهمية الحملة في ترسيخ الثقافة المرورية ونشرها بين أفراد المجتمع كافة بهدف تعزيز مسؤولية الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور ضمن توجهات شرطة أبوظبي وسعيها الدائم للحفاظ على سالمة وأمن الجميع عبر وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمحاضرات التوعوية للسائقين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة إجراء الصيانة الدورية والعامة للمركبات قبل استعمالها والانطلاق بها على الطرقات. وذكر أن مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي وضمن فعاليات حملة «سلامة مركبتك من سلامتك»؛ عقدت محاضرة توعوية بعنوان «سلامة مركبتك من سلامتك»، تناولت ثلاثة محاور رئيسة، هي: الأعطال الميكانيكية صيفًا؛ والتي أوضحت مختلف الأضرار التي تصيب إطارات المركبة، وأشكال العيوب في الإطار كالانتفاخات وقلة أو زيادة الهواء وكيفية اختيار الإطار المناسب.

أبوظبي لإدارة النفايات
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