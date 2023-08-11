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نيابة دبي تطلق «دليل الخدمات» للمتعاملين

مبنى نيابة دبي (من المصدر)
12 أغسطس 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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أطلقت النيابة العامة بدبي «دليل الخدمات» الشامل لجميع خدماتها القضائية والتي تبلغ 12 خدمة رئيسة و78 خدمة فرعية والمتوافقة مع المعيار الدولي لتجربة المتعاملين ويأتي سعي النيابة لإطلاق الدليل وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ أسس السعادة والرضا في المجتمع استناداً على أعلى معايير التميز والريادة في العمل الحكومي.
وتحرص النيابة العامة على تعزيز ثقة الجمهور والعمل على مواصلة جهودها في تطوير الخدمات من خلال ما تقدمه من آليات عمل مبتكرة وحلول تقنية نوعية واستباقية تخدم أكبر شريحة من المستفيدين حيث تضع احتياجات وتوقعات المتعاملين كأولوية في التحسين والتطوير في الأداء المؤسسي وصولاً إلى تحقيق أهدافها نحو العدالة وسيادة القانون بأداء عالمي وريادي بكافة المستويات.
ويستعرض «دليل الخدمات» للمتعامل جميع الخدمات بشكل مفصل مع وقنوات الوصول إليها والتي تشمل الموقع الالكتروني أو التطبيق الذكي أو مركز الاتصال أو مراكز الخدمة، وضمان رحلة مثالية للمتعامل تبدأ من مرحلة الاستفسار عن الخدمة، وتليها مرحلة التقديم على الخدمة، وثم مرحلة إنجاز الخدمة، وأخيراً مرحلة قياس مدى سعادة المتعاملين عن الخدمة المقدمة لهم.

نيابة دبي
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