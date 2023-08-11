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لطيفة بنت محمد: الشباب شعلة الإبداع وقوة التغيير الإيجابي

لطيفة بنت محمد: الشباب شعلة الإبداع وقوة التغيير الإيجابي
12 أغسطس 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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محمد بن راشد: نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن الشباب هم الثروة الحقيقية للأوطان، والقوة التي تنهض بالمجتمعات وتصنع التغيير الإيجابي، لافتةً إلى أن يوم الشباب الدولي يُمثل احتفاءً بقادة المستقبل الذين يُسهمون ببناء عالمٍ أفضل بما يمتلكونه من طموحات كبيرة وطاقات وقدرات وإبداعات. وقالت سموها: «شبابنا أغلى مواردنا، وأبطال قصص النجاح التي تسردها دولتنا، فهم شعلة الإبداع والابتكار برؤاهم المتفردة التي تضمن استمرارية مسيرة دولتنا التنافسية، وجهودهم المتواصلة وحرصهم على التسلح بالعلم واكتساب المهارات المختلفة، وأفكارهم الخلَّاقة وأياديهم التي تبني جسوراً تأخذنا نحو المستقبل». وأشارت سموها إلى أهمية يوم الشباب الدولي الذي يركز هذا العام على «تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام»، مؤكدةً على ريادة دولة الإمارات في هذا الجانب، حيث كانت سبَّاقة في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم حضور القيادات الشابة، وتنمي مهاراتها وتساهم في تمكينها لأداء دور فعَّال في تحقيق مستقبل مستدام.

لطيفة بنت محمد
الإمارات
لطيفة بنت محمد بن راشد
اليوم العالمي للشباب
هيئة الثقافة والفنون
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