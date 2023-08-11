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علي سالم الكعبي: الإمارات سبّاقة في الاهتمام بشبابها

علي سالم الكعبي
12 أغسطس 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات راهنت على الشباب ووضعتهم على رأس الأولويات في أجندتها الحالية والمستقبلية، وذلك لأن إشراكهم في بناء الدولة، والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم والاستماع إليهم، ووضعهم في جوهر الاستراتيجية التنموية هي أهم الأهداف التي تسعى إليها الدولة. وأكد معاليه، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن الشباب يمثلون قوة المستقبل والمورد البشري المهم الذي يعتمد عليه خلال الخمسين عاماً القادمة من عمر الاتحاد، لذا فإن الاحتفال باليوم العالمي للشباب هو احتفال بشباب الإمارات وقوتها المستقبلية كذلك، والإمارات من الدول السبّاقة في الاهتمام بشبابها حيث تمت ترجمة تلك الرؤى والاستراتيجيات إلى خطوات عملية بدأت في عام 2017، حين أنشأت حكومة الإمارات مجالس الشباب كأول مبادرة فريدة من نوعها لضمان تمثيل وجهات نظر الشباب وتلبية احتياجاتهم في جميع مراحل صناعة القرارات الحكومية، وذلك بهدف رعاية القيادات الشبابية من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة في صناعة القرار ووضع السياسات وتطوير المشاريع. وقال إن احتفال المؤسسة باليوم العالمي للشباب تحت شعار «المهارات الخضراء للشباب»، يأتي ترجمة لرؤية واهتمام القيادة الرشيدة بهذه الشريحة الواسعة من مواردنا البشرية الشابة والتي تمتلك العقول النيّرة والهمم العالية، وعليها تعتمد الدولة في مستقبلها القريب والبعيد، ولقد نفذت المؤسسة العديد من المبادرات والبرامج التي تُعنى بالشباب، وبأهمية تنمية مهاراتهم المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام.

علي سالم الكعبي
الإمارات
مؤسسة التنمية الأسرية
اليوم العالمي للشباب
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