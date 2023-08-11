عبدالله المري: ملتزمون بدعم الشباب وتمكينهم

دبي (الاتحاد)

هنأت القيادة العامة لشرطة دبي الشباب بيومهم الدولي والذي يُصادف يوم 12 من شهر أغسطس، مؤكدة التزامها الكامل بدعمهم وتمكينهم، والدفع بهم نحو المشاركة الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية، والأخذ بمسيرة الدولة نحو الريادة العالمية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الشباب خير من يقود الأوطان في مسيرتها الإنمائية المستدامة، فهم صمام الأمان ومنارة المستقبل وضمان استقرار المجتمع وتقدمه.

كما أكد أن التطوير والتنمية في العقول الشابة وأفكارها ومفاهيمها، أولوية قصوى لكل دولة تشدو بالتقدم والازدهار، لأن الشباب هم الثروة الحقيقية وبناة الحضارة، وبطاقاتهم الهائلة تتقدم الأمم. وأضاف: «تولي دولة الإمارات اهتماماً رئيسياً لتمكين الشباب، وكما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: (.. تمكينهم أولوية قصوى ودورهم أساسي في إنجاز طموحاتنا التنموية..)».

وأكد القائد العام لشرطة دبي، مواكبتهم للتوجهات الاستراتيجية في احتضان طاقات الشباب وتمكينهم في مختلف التخصصات، وتعزيز التواصل بينهم وبين ذوي الخبرة والمعرفة، لما يملكونه من طموحات كبيرة وهمة عالية وقدرات ابتكارية، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققته الكوادر الشبابية في شرطة دبي من تميز ونجاح، مشاركين بعلمهم ومهنيتهم في تحقيق إنجازات نوعية محلية ودولية.