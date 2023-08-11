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الإمارات

ضرار بالهول: حريصون على تطوير قدرات الشباب

ضرار بالهول
12 أغسطس 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: بمناسبة اليوم العالمي للشباب نعرب عن فخرنا بالدور الجوهري والمتميز للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحقيق التنمية ودفع عجلة التطوّر في مجتمعنا. فالشباب هم المستقبل، وتقع على عاتقهم مسؤولية أخذ زمام المبادرة لصنع مستقبلهم، ومستقبل الأجيال القادمة، وتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية. وإن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة لا يقتصر على يوم 12 أغسطس من كل عام، وإنما يتجلّى كل يوم برؤية ودعم قيادتنا الرشيدة للشباب، إيماناً بأنهم الطاقة والقوة الدافعة للتغيير والتطوير وتحقيق الازدهار. 
وأضاف: نعمل في مؤسسة وطني الإمارات جاهدين لتطوير قدرات الشباب ورفدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف الوطنية في مختلف المجالات، سواء الوطنية أو الاجتماعية أو الثقافية. وذلك انطلاقاً من أهداف المؤسسة الاستراتيجية في المساهمة في تعزيز المشاركة الفاعلة في تمكين الشباب الإماراتي في كل المجالات، ودعم الكفاءات الوطنية، حيث نؤكّد على التزامنا الراسخ بتعزيز مشاركة الشباب وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في التنمية الوطنية، ليكونوا قادة ومبتكرين يسهمون في بناء مجتمع مزدهر ومستدام. ونتوجّه بأطيب التهاني لشباب دولتنا، وندعوهم لمواصلة مسيرة العطاء والتميّز والاضطلاع بدورٍ مؤثر في صياغة معالم مستقبلٍ مشرق لدولتنا.

ضرار بالهول
مؤسسة وطني الإمارات
الإمارات
اليوم العالمي للشباب
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