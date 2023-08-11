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هالة بدري: إنجازات للشباب الإماراتي في القطاعات كافة

هالة بدري
12 أغسطس 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أهمية دور الشباب في تنمية المجتمعات والنهوض بها، مشيدة بالإنجازات التي حققها الشباب الإماراتي في القطاعات كافة. 
وقالت: «الشباب أمل المجتمعات وقوة الأوطان، فهم الأكثر تأثيراً وفاعلية بفضل أفكارهم وطموحاتهم وقدرتهم العالية على الإبداع والابتكار، وهم قادة المستقبل وصناعه، وقد آمنت قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة، وعملت على تحفيزها للمشاركة في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في تحقيق رفاهيته». 
وأشارت هالة بدري إلى أهمية المضمون الذي يرفعه شعار يوم الشباب الدولي لهذا العام، والذي يركز على أهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام. وأضافت: «أثبت شبابنا الإماراتي قدرته على تحقيق التنمية المستدامة وإرساء أسس الاقتصاد الأخضر، عبر تنمية معارفه ومهاراته وقدراته والعمل برؤية مستقبلية واعدة تمكنه من مواجهة التحديات وتحقيق مزيد من الإنجازات في المجالات الثقافية والإبداعية، والمساهمة في تحقيق أجندة الدولة بخلق نمو اقتصادي مستدام قادر على الارتقاء بالمجتمع».

هالة بدري
هيئة الثقافة والفنون
الإمارات
دبي
اليوم العالمي للشباب
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