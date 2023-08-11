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«جامعة الإمارات» تحتفي باليوم العالمي للشباب

جامعة الإمارات
12 أغسطس 2023 01:15

العين (الاتحاد)

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تحتفي جامعة الإمارات باليوم العالمي للشباب الذي يُصادف الـ12 من أغسطس من كل عام.
وأكّدت موزة الكتبي، رئيس وحدة الحياة الجامعية، حرص الجامعة على تعزيز مهارات الشباب المُستقبلية، وتمكين قدراتهم على كل الأصعدة. وأشارت إلى أن تخصيص وحدة للأنشطة الطلابية وفتح المجال أمام الشباب لممارسة هواياتهم وإبراز مهاراتهم والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم تؤكد رؤية الجامعة وتوجهاتها المُستقبلية المُستدامة عبر اهتمامها البالغ بالشباب وتحقيق قدراتهم. وأضافت: إن جامعة الإمارات لم تغفل عن الأنشطة اللا صفية، فنظرت إليها كمنظومة متكاملة فهي الجانب الذي يُمكّن الشباب من تطبيق خبراتهم النظرية عملياً، وهذا يفسر الزيادة المطّردة في أعداد المنتسبين للأندية الطلابية أو الرغبة في استحداث أندية شبابية جديدة. 
وأفاد إبراهيم مختار أحمد، مُشرف وحدة الأنشطة الرياضية في الجامعة: «تعتبر جامعة الإمارات من الجامعات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال تعزيز مهارات الشباب من خلال الأنشطة اللا صفية والرياضية منها حيث تسهم بشكل كبير في تطوير وصقل مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم.

جامعة الإمارات
اليوم العالمي للشباب
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