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«بلدية أبوظبي»: تنمية مهارات الشباب في «الاقتصاد الأخضر»

«بلدية أبوظبي»: تنمية مهارات الشباب في «الاقتصاد الأخضر»
12 أغسطس 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع خدمات الدعم والمساندة- إدارة الموارد البشرية، وتزامناً مع اليوم العالمي للشباب، ورشة افتراضية بالتعاون مع «شباب همة»، للاحتفاء بالشباب وتبادل الأفكار حول عدد من المحاور، والتعرف على أهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام، وعلى مهارات الوظائف الخضراء ومهارات المستقبل.
وناقشت الورشة أهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر، الذي يعد مجالاً متنامياً يوفر فرص عمل جديدة ومستدامة، وكذلك أهمية تنمية مهارات الشباب في مجالات مثل: الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية، والابتكار والتنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة، والقدرة على المنافسة العالمية، مؤكدة أن تنمية هذه المهارات لدى الشباب تعزز فرصهم الوظيفية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما أن دعم تنمية هذه المهارات يعد استثماراً مهماً للمستقبل.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
اليوم العالمي للشباب
الاقتصاد الأخضر
فريق شباب همة
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