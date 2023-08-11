الشباب الإماراتي.. «سفراء» في خدمة التنمية والاستدامة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يفاخر شباب الإمارات باليوم العالمي للشباب، ويناقشون تركيز اهتمام المجتمع الدولي على قضايا الشباب وإمكاناتهم بوصفهم شركاء في الشؤون المعاصرة، وعلى رأسها الاستدامة، ويوصون بأهمية ترسيخ الوعي في المجتمع وإطلاق المبادرات وترسيخ الهوية.

عبدالله بدر المطروشي، طالب في جامعة السوربون أبوظبي ومتطوع يتمتع بالعديد من الهوايات كالتصوير الاحترافي، وهو من سفراء برنامج «تواصل مع الطبيعة» الذي تنظمه هيئة البيئة أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. يدعو شباب الإمارات ليكونوا سفراء لتمثيل الحلول الإيجابية للطبيعة في مؤتمر الأطراف COP 28 وما بعده من خلال إطلاق النسخة الثانية من برنامج سفراء الطبيعة.

ويذكر أن هذا البرنامج يُعتبر من أفضل التجارب التي خاضها خلال السنوات الماضية، لاسيما أنه فتح له المجال للمساهمة في حماية الطبيعة في الإمارات، مؤكداً أنه استفاد من الورش التعليمية داخل الإمارات وخارجها، كما ساهم إلى جانب باقي السفراء في عمليات البحث وتوثيق المعلومات عن الطيور والحشرات في محميات العاصمة. ويعمل حالياً على إنشاء جمعية غير ربحية لمحاربة تلوث النفايات في الأماكن البرية والبحرية.

تعزيز المهارات

عائشة أحمد الشهياري، من سفراء برنامج «تواصل مع الطبيعة»، مثلت صوت الشباب في «مجلس العالم الافتراضي لمعرض إكسبو 2020» إلى جانب مجموعة من الخبراء ومؤسسات الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمية، وشاركت في بودكاست «مثقف بطبيعته» لمبادرة الجامعات المستدامة، تذكر أنها عملت على تنمية مهارات الشباب من خلال قيادة الاجتماعات الافتراضية ومهارات التفاوض، موضحة أن ذلك ساعدها في بناء ثقتها بنفسها، والتحدث عن الممارسات المستدامة الخاصة بها.

وتقول: أشجع الشباب على المشاركة في البرنامج لتمكينهم من القيام بالمزيد من الأعمال لصالح البيئة والمستقبل.

استدامة الإبداع

مريم العوضي، متحدثة ضمن «ملتقى الاستدامة الاجتماعي» الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية، وكاتبة ومخرجة إماراتية تسعى من خلال أفلامها إلى نشر الهوية الإماراتية، بحيث تنقل تجربتها إلى الشباب وتتحدث عن دور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية. وتؤكد العوضي التي درست في جامعة زايد تخصص تصميم الوسائط المتعددة، أنها تركز على إظهار القصص الإماراتية الإنسانية المرتبطة بالمكان والوجدان، موضحة أن أعمالها أفلام قصيرة تناقش قضايا عدة في ارتباطها بالمشاعر. وترى أن دعم الأبناء والسماح لهم باختيار المواد التي يعشقونها، من أهم سبل استدامة الإبداع والنجاح في الحياة المهنية.

تعزيز الوعي

يتحدث نهيان الظاهري، عضو مجلس الإمارات للشباب والمتحدث في «ملتقى الاستدامة الاجتماعي»، عن دور المجالس الشبابية في نشر الوعي وترسيخ مفاهيم الاستدامة، وكيف يمكن للشباب لعب الدور الأساسي في تنمية المجتمع، مؤكداً أن الإمارات تمنح الفرص للشباب وتمكنهم من خلال مشاركاتهم الدولية في مختلف المنتديات والدورات. ويذكر أن موضوع التغير المناخي والاستدامة يطغى على اهتماماته نظراً للظرفية التي يعيشها العالم وللدور الأساسي الذي تقوم به الإمارات في هذا المجال، وما تقوم به من جهود وتقدمه من حلول إيجابية للطبيعة في مؤتمر الأطراف COP28.