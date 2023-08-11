مجلس شباب شرطة أبوظبي.. 6 سنوات من التميز والنجاح

أبوظبي (الاتحاد)

ثمنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دعم القيادة الرشيدة للشباب وتمكينهم وتسليحهم بشتى أنواع المعارف والعلوم والخبرات، إيماناً منها بأهمية دورهم وإعدادهم بعناية ليكونوا عماد الوطن وقادة المستقبل، وذلك بمناسبة احتفاليتها السنوية بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام.

وأشار المقدم الدكتور علي محمد المصعبي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، إلى اهتمام دول العالم بيوم الشباب الدولي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام احتفاءً بالدور الأساسي والجوهري، الذي تسهم به هذه الفئة في جميع المجتمعات بلا استثناء، لافتاً إلى أن حكومتنا الرشيدة تسخر كل الإمكانيات والموارد لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة وطرح أفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتمكين الشباب وتحفيزهم وتشجيعهم على تحدي الصعوبات وتوفير كافة المستلزمات الفنية والمعنوية التي تعزز مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من منطلق حرص واهتمام القيادة الشرطية على دعم الشباب من خلال مجلس شباب شرطة أبوظبي، الذي أصبح عنواناً بارزاً للشباب الإماراتي المتميز بنشاطه وهويته الوطنية والمجتمعية الفاعلة، والهادف إلى تعزيز انتماء الشباب للوطن وتحقيق الولاء الوظيفي، إلى جانب دوره في التواصل مع مجتمع الشباب في الدولة وفي الإمارة لبحث الموضوعات المتعلقة بطموحاتهم ومستقبلهم والتحديات التي تواجههم.

وأضاف بأن مجلس شباب شرطة أبوظبي يختص بإشراك المنتسبين من فئة الشباب في تحديد متطلبات تطوير العمل الشرطي والمجتمعي، والمشاركة الداخلية والخارجية في الفعاليات لفئة الشباب، إلى جانب التنسيق مع المجالس الشبابية على المستوى المحلي والاتحادي والدولي لتباد المعرفة والخبرات، وتقديم الاستشارات والدراسات والحلول للتحديات الخاصة بالبيئة الداخلية والخارجية من منظور فئة الشباب.

وأشار إلى حصول المجلس منذ انطلاقة في عام 2017 على العديد من الجوائز، فهو أول مجلس شبابي حصل على المركز الأول في جائزة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما حصل منذ تأسيسه على 3 شهادات غينيس، وعلى 5 جوائز وأهمها الفوز بجائزة مسرعات التكنولوجيا لفئة الشباب 2022، والفوز بجائزة World Al Show لفئة الشباب 2023.

إنجازات متلاحقة لمجلس شباب شرطة أبوظبي في تبني القضايا الحيوية

حقق المجلس في دورته الثالثة 2022 العديد من الإنجازات، حيث نظم أكثر من 12 حلقة وملتقى شبابي، ومن أبرزها: حلقة شبابية بعنوان «تدابير الخدمة المجتمعية للشباب لخدمة المجتمع» بالتعاون مع قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، حلقة شبابية عن التقنيات الحديثة Chat GPT حضرها عدد 6 مجالس شبابية وأكثر من 600 موظف عن بعد، حلقة شبابية بعنوان «مستقبل العمل الجزائي من منظور الشباب» بالتعاون مع النيابة العامة، وحلقة شبابية حول «الميتافيرس تكنولوجيا المستقبل»، بالتنسيق مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية ومشاركة أكثر من 50 شخصاً.

كما نظم المجلس العديد من الورش والمبادرات في دورته الثالثة منها: جلسة توعوية افتراضية عن البرنامج النووي السلمي الإماراتي بمشاركة 1936 شخصاً، مبادرتي يوم الرياضة العالمي ويوم الصحة العالمي، ومبادرة التوعية لرواد الأعمال من شباب القيادة بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب المشاركة في جلسة المخترعين الشباب بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، والمشاركة في مبادرة «مواهب شبابنا» بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

وشارك بعدد من الفعاليات ومن أبرزها: حملة «حياتكم أفضل» للإقلاع عن التدخين، فعالية يوم الشباب الخليجي، فعالية أبطال شرطة الغد بحضور أكثر من 400 شخص، المشاركة في برنامج المحترفين الشباب بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تمثيل شرطة أبوظبي في مؤتمر الشباب في الشرق الأوسط، ملتقى استشراف جرائم المستقبل ضمن القمة العالمية الشرطية 2023 بمشاركة 1503 أشخاص، المشاركة في ملتقى اليوم العالمي للشباب بمشاركة أكثر من 330 شخصاً.

مجالس الشباب تلبي احتياجات رواد التطوير والتنمية وبناة المستقبل

أنشأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017 مجالس الشباب كأول مبادرة فريدة من نوعها لضمان تمثيل وجهات نظر الشباب وتلبية احتياجاتهم في جميع مراحل صناعة القرارات الحكومية، ومن هناك كانت الانطلاقة لمجلس شباب شرطة أبوظبي في عام 2017.

ويأتي المجلس في إطار سعي القيادة لترجمة تطلعات وتوجهات واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الشباب، والذين يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وبناة المستقبل، وهو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة، من أجل تسخير كل الإمكانيات والموارد لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة وطرح أفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل الأمني وتعزيز الأمن والاستقرار، وتطبيق تلك الأفكار والمبادرات والأخذ بها وتحويلها إلى واقع، ليكون الشباب هم صناع تلك القرارات.

ويهدف مجلس شباب شرطة أبوظبي إلى تمكين الشباب من المساهمة في تحديد متطلبات تطوير العمل الشرطي والمجتمعي بما يتفق مع توجهات إمارة أبوظبي والخطط الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتواصل مع مجتمع الشباب في الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص لبحث الموضوعات المتعلقة بطموحاتهم ومستقبلهم والتحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى تطوير قدرات الشباب في القيادة ومنحهم الفرصة في ممارسة المهام القيادية كما يتم تنمية مهارات ومواهب الشباب وتبني ابتكاراتهم ودعمهم، إلى جانب تعزيز دور الشباب بتوفير منبر للتواصل وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وطموحاتهم واهتماماتهم، بما يساهم في إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجههم وبما يعزز من تحقيق الأمن المجتمعي.

مبادرات متميزة محلية وخارجية وحلول شبابية في خدمة الوطن

نفذ مجلس شباب شرطة أبوظبي في دورته الثانية من عام 2019 وحتى 2021 عدد 7 حلقات وملتقيات شبابية، منها على سبيل المثال حلقة بعنوان مستقبل شرطة أبوظبي في عيون الشباب بمشاركة 80 شخصاً، وحلقة «حلول مبتكرة للسلامة المرورية -سلامتك غايتنا» والتي تم فيها عرض استراتيجية السلامة المرورية والأنظمة المعتمدة، وكذلك أهم التحديات التي تواجه الشباب وإيجاد حلول لخفض الحوادث المرورية، وذلك بمشاركة 235 شخصاً، وحلقة حول «صناعة الأمل للشباب المفرج عنهم»، وهدفت إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول دمج الشباب المفرج عنهم وإيجاد شراكات لتوحيد جهود الرعاية اللاحقة وإيجاد الحلول الفعالة وشارك فيها 636 شخصاً، وغيرها من الملتقيات.

وفي دورته الثانية نظم المجلس 9 مبادرات خارجية وداخلية منها: فعالية اليوم العالمي للمسنين، وأطول سلسلة تصافح في العالم وتم خلالها كسر رقم عالمي لموسوعة غينيس بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية وشارك فيها أكثر من 5000 شخص، وبالتعاون مع 50 شريكاً، إلى جانب مبادرة برنامج الجوجتسو للشباب، والتي تمثلت في تدريب عدد من منتسبي شرطة أبوظبي من فئة الشباب للترقية للحزام الأزرق في رياضة الجوجيتسو وتكللت بحصول 40 منتسباً على الحزام الأزرق.

وعمل المجلس على تنفيذ 3 مبادرات تثقيفية هي ملتقى الشباب والتسامح، والتخطيط للخمسين «المرأة سند الوطن»، وكنوز المعرفة بمشاركة اكثر من 1600 منتسب، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجية، إلى جانب 3 مبادرات استثنائية خلال جائحة «كوفيد-19».