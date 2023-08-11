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«بلدية دبي» تختتم فعاليات المخيم الصيفي في مدينة الطفل

مشاركون في الفعاليات (من المصدر)
12 أغسطس 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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اختتمت بلدية دبي المخيم الصيفي في مدينة الطفل، وسط مشاركة أكثر من 75 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 6 و14 سنة، وبالشراكة مع قرابة 34 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. وهدف المخيم إلى توفير الأنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية للأطفال خلال الإجازة الصيفية، بما يسهم في صقل مواهبهم ومهاراتهم وإكسابهم المعارف والمعلومات ذات القيمة، إضافةً إلى تعزيز قدراتهم الإبداعية. وذلك ضمن توجهات البلدية لخلق بيئة إبداعية ومستدامة لدعم وتمكين مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز رفاهية وسعادة سكان إمارة دبي والارتقاء بمستوى جَودة الحياة فيها.
تضمّن المخيم الصيفي العديد من البرامج التي تجاوزت 160 ساعة من الأنشطة المختلفة وبمشاركة 22 متطوعاً. كذلك، نُفذّ خلال المخيم أكثر من 40 ورشة تعليمية وترفيهية ورياضية، شملت عروض القبة السماوية، وعلوم الأرض، وعالم المستكشف، وبرنامج حماية الطفل، والاستدامة البيئية، ومهارات التواصل بلغة الإشارة، إضافةً إلى ورش صناعة الفخار، والزراعة وإعادة التدوير، والفنون التشكيلية، ونشاط نادي الطبخ.
كما نظّمت بلدية دبي للمشاركين في المخيم الصيفي أكثر من 19 رحلة ترفيهية إلى عدد من الوجهات الخارجية في إمارة دبي، منها: نادي النصر، وعالم مدهش، وماجيك بلانيت، وسكي دبي، والحديقة المائية في اتلانتس، وبرواز دبي، ودبي دولفيناريوم.
وكانت بلدية دبي قد نفّذت بالتعاون مع شرطة دبي ورشةً لتعليم الأطفال لغة الإشارة، هدفت إلى الدمج الإيجابي للأطفال مع فئة الصُمّ وإكسابهم مهارات التواصل وخلق بيئة تفاعلية صحية مع أصحاب الهمم، إضافةً إلى تعليمهم فنون الرماية وغيرها من الأنشطة التي تعزز الثقة بالنفس وتطور الانضباط لدى الأطفال.

بلدية دبي
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