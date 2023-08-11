«الصحة» تطلق حملة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء البشرية

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة توعوية بمناسبة «اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء البشرية»، تستمر ثمانية أيام.

وتأتي الحملة التوعوية بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يصادف 13 أغسطس من كل عام، حيث تسلط الوزارة الضوء، من خلال الاحتفاء بهذه المناسبة، على ما حققته دولة الإمارات في تنظيم إجراء عمليات نقل وحفظ وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إلى جانب التقدم المنجز في نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بين المواطنين والمقيمين في الدولة والازدياد في أعداد المتبرعين.

ويشارك البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» في الحملة من خلال تنفيذ جولات ميدانية في أوساط المجتمع تشمل عدداً من مراكز التسوق (المولات) في كل من أبوظبي والعين ودبي والشارقة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية في الدولة.

وتشمل محطات الحملة في مراكز التسوق التي تستمر بين 13 و20 أغسطس المقبل، كُلاً من «ياس مول» و«جاليري مول» و«البوادي مول»، و«مول الإمارات» و«دبي فستيفال ستي» و«مردف ستي سنتر» و«ستي سنتر الشارقة»، في حين تشمل الجولات على الجهات الرسمية والخاصة كلاً من وزارات الصحة ووقاية المجتمع، والمالية، والتربية والتعليم، والخارجية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومستشفى زايد العسكري، والمركز الطبي الباكستاني، ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، على أن تكون أوقات الجولات على مراكز التسوق خلال أيام الأسبوع بين الساعة العاشرة صباحاً والعاشرة مساء، وأيام العطلة بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية عشرة ليلاً، بينما وقت الجولات على الجهات الحكومية بين الساعة الثامنة صباحاً والثالثة مساءً.

ويوفر برنامج «حياة» الفرصة لكل فرد من سكان دولة الإمارات ممن تجاوز الـ21 عاماً لإبداء رغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة الدماغية،.

وأوضح الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التوعية المستمرة بأهمية التبرع بالأعضاء تعد جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية المبذولة لزيادة عدد المتبرعين وتوفير المزيد من الأعضاء للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو تلك التي تهدد حياتهم، مشيراً إلى أن الحملة بما تتضمنه من جولات توعوية تقدم فرصة للتواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتوفير المعلومات الدقيقة حول التبرع بالأعضاء والإجراءات المتبعة والفوائد الصحية والإنسانية المرتبطة.

وقالت الدكتورة ماريا غوميز، خبيرة زراعة الأعضاء مديرة المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تمثل حملة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء البشرية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية التبرع بالأعضاء وتوعية المجتمع بفوائدها، حيث يؤدي البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة)، دوراً رئيسياً في التوعية ونشر المعرفة بين مختلف أفراد المجتمع حول فوائد التبرع ودوره في إنقاذ حياة المرضى».

ولفتت الدكتورة غوميز إلى أن أحد أهم الأدوار الرئيسة التي تسعى الحملة إلى تحقيقها، هو توفير المعلومات الأساسية عن أهمية التبرع بالأعضاء ودورها في إنقاذ حياة الكثيرين، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على إثراء معارفهم حول التبرع بالأعضاء وإزالة الغموض الذي يكتنف هذا المفهوم بين بعض الأفراد.