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السيطرة على حريق بناية سكنية في عجمان

حريق بناية سكنية في عجمان
11 أغسطس 2023 21:49

تمكنت شرطة عجمان وفرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق شب في واجهة بناية سكنية من 15 طابقا في منطقة النعيمية (3) على شارع الشيخ خليفة بن زايد عصر اليوم الجمعة، مع التمكن من إخلاء وإنقاذ سكان المبنى دون وقوع إصابات.
وأفاد العميد عبدلله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في الشرطة يفيد بوقوع حريق في بناية سكنية على شارع الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة النعيمية 3. وعلى الفور، تحركت دوريات الشرطة كمستجيب أول للحادث وباشرت دورها في فرض طوق أمني حول الحادث مع تنفيذ عمليات الإخلاء بالاشتراك مع الدفاع المدني وإخراج السكان من البناية، وتمت السيطرة على الحريق بمشاركة فرق الدفاع المدني من دون تسجيل إصابات أو وفيات، ونتج عن الحدث احتراق 16 شقة وتضرر 13 مركبة، وتابعت الشرطة الإجراءات بعد تبريد المبنى للتحقيق في ملابسات الحادث وأسباب وقوع الحريق.
ودعا مدير عام العمليات الشرطية أصحاب المباني والسكان إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في المباني السكنية، وأخذ الحيطة والحذر من كل ما يمكن أن يسبب اندلاع الحرائق خاصة في البنايات السكنية.
من جانبه، قال العقيد عيلان عيسى الشامسي مدير إدارة المراكز بالدفاع المدني إن فرق الدفاع المدني المشاركة في إطفاء الحريق حضرت من مركز الراشدية كجهة اختصاص، إلى جانب مراكز الإدارة والجرف، وفرق من دفاع مدني الشارقة، وأم القيوين، لافتاً إلى أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط وتمت مباشرة عمليات التبريد فور الانتهاء من مكافحة الحريق، وتم تسليم المبنى للشرطة لمتابعة الإجراءات.

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