طقس الإمارات المتوقع غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 55 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:54، والجزر الأول عند الساعة 15:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:06.

بحر عمان: خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 28:08 والمد الثاني عند الساعة 18:39، والجزر الأول عند الساعة 14:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:53.